Советник президента Литвы: Желаем народу Беларуси единства и ответственности 4 7.04.2020, 13:55

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Гитанас Науседа

Фото: DELFI

У Гитанаса Науседы прокомментировали хамское высказывание Лукашенко.

На прошлой неделе Александр Лукашенко позволил себе пренебрежительно отозваться о президенте Литвы Гитанасе Науседе, который заявил о недоверии официальным данным Беларуси о случаях коронавируса.

«Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то «тушить пожар», мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент. Он озаботился белорусским вирусом… Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов», — заявил Лукашенко.

Советник президента Литвы Кристина Карницкайте в ответ на просьбу корреспондента Charter97.org прокомментировать заявление Лукашенко отметила, что в условиях пандемии очень важно сохранять уважение между странами.

«Вирус быстро распространяется через национальные границы, поэтому совместные действия, единство, взаимопомощь и уважение между странами — ключевые для борьбы с ним. Мы должны работать, чтобы спасти жизни. Сегодня это приоритет для всех нас. Мы желаем народу Беларуси единства, ответственности и силы в это трудное время», — добавила советник президента Литвы.

Кристина Карницкайте отметила, что Литва делает все возможное, чтобы остановить коронавирус, и выполняет как централизованные решения ЕС, так и рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения.

На прошлой неделе президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что доверять официальной информации из Беларуси о коронавирусе нельзя. «Мы не можем доверять этой информации. Я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой. Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются», — заявил президент Литвы.

С 16 марта в Литве введен карантин. В стране закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек. Министерство здравоохранения Литвы ежедневно предоставляет статистику о случаях коронавируса. По данным на утро 7 апреля, в стране зафиксировано 880 случаев заболевания.