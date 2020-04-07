Коронавирус и 100 детей: директор сельской школы привезла инфекцию из санатория «Пралеска» 1 7.04.2020, 14:31

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Один человек уже умер после отдыха там.

Марина Сивчик - директор средней школы в селе Большая Ухолода Борисовского района. Сейчас она находится в борисовским больнице с COVID-19. Женщина говорит, что чувствует себя лучше, чем в первые дни, когда ее положили в больницу и тест подтвердил наличие у нее коронавируса. Марина Сивчик рассказала «Радыё Свабода», как она подхватила опасную болезнь.

«21 марта приехали на отдых в санаторий «Пралеска» под Минском. Конечно, если бы тогда нынешний ум, то вообще отказалась бы от путевки, но хотелось подправить здоровье. Пробыла там 9 дней, уехала раньше, но этого хватило, чтобы подцепить», - рассказала Марина Сивчик.

Марина Сивчик покинула санаторий, когда еще хорошо себя чувствовала. Причиной отъезда стало предупреждение администрации санатория, что там «картина уже некрасивая», после чего санаторий стали покидать люди. Через день после возвращения домой почувствовала, что заболела горло, но сначала не беспокоилась.

«У меня были симптомы моей обычной простуды. Была спокойна, так как накануне после горячего чая съела мороженое, а это для меня атомная бомба. Только боль в горле не проходила, и тогда я не стала тянуть, а обратилась в «скорую», чтобы меня проверили. Думала до последнего, что все же пронесет, но не получилось. И мой совет сейчас всем, кто почувствует какие-то признаки заболевания: не тяните, сразу обращайтесь к врачам. Что бы не было, что вы ходите на работу в плохом состоянии, а потом выяснится, что больны. Каждый отвечает за себя сам. Включайте голову».

Марина очень благодарна докторам Борисовского госпиталя за помощь.

«В палате нас было две с положительным тестом, но сколько всего в госпитале таких, как я, не могу сказать. Есть средней тяжести, есть тяжелые. Знаю, что сюда привозили больную и из нашего санатория, есть люди из разных мест», - рассказала Марина Сивчик.

По словам женщины, ее сыновья, с которыми она контактировала до больницы, сдали тесты, и коронавирус у них не обнаружен.

В Великоухолодской средней школе, где Марина Сивчик работает, учатся более 100 детей. По словам директора, ее болезнь якобы никак не сказалось на эпидемиологической ситуации в школе, так как ни дня в школе после возвращения из санатория она не была.

В Великоухолодской школе корреспонденту «Радыё Свабода» подтвердили, что директор находится в больнице, но отказались рассказывать о ситуации в школе. Не стал разговаривать с журналистом и заместитель начальник Борисовского районного отдела образования Сергей Горелик.

6 апреля стало известно о смерти мужчины, который с 5 по 21 марта отдыхал в санатории «Пралеска» под Минском.