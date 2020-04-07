Статистика Минздрава по смертям от коронавируса в Беларуси не изменилась

Статистика Минздрава по смертям от коронавируса в Беларуси не изменилась4
- 7.04.2020, 16:38
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Независимые СМИ и блогеры говорят об обратном.
Белорусский Минздрав заявил, что в Беларуси 861 случаев заражения коронавирусом. По словам представителей министерства, 794 человек находятся на стационарном лечении, зафиксировано 13 случаев смерти.
Напомним, вчера министерство представило точно такие же цифры в графе «смерти». Однако независимые СМИ и блогеры рассказывают о новых смертях в Беларуси.
Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.
Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем нам сообщает Минздрав.