Штаб-квартира Европарламента в Страсбурге станет центром тестирования на коронавирус 7.04.2020, 17:10

Ранее он передал одно из своих зданий в Брюсселе под госпиталь.

Штаб-квартира Европейского парламента во французском Страсбурге будет использована как центр тестирования на коронавирус.

Об этом сообщил президент Европарламента Давид Сассоли, пишет «Европейская правда».

«В сотрудничестве с французскими властями мы превратим штаб-квартиру Европейского парламента в Страсбурге в центр скрининга и консультирования по COVID-19. Мы хотим поддержать город, который нас принимает, и его жителей в это трудное время», - написал Сассоли в Twitter.

На прошлой неделе Сассоли сообщил, что Европейский парламент передает одно из своих зданий в Брюсселе под госпиталь для лечения больных коронавирусом.

Из-за пандемии Европейский парламент приостановил традиционные 4-дневные пленарные сессии в Страсбурге минимум до сентября.

Короткие сессии проводятся в Брюсселе, а евродепутаты могут участвовать в заседаниях удаленно.