Минские заведения общепита уходят на карантин 1 7.04.2020, 17:59

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Частный бизнес не дожидается специального распоряжения властей.

Из-за коронавируса минские заведения общепита одно за другим закрываются на карантин. На этой неделе к «самоизоляции» подключились еще десяток кафе и ресторанов, пишет аfisha.tut.by.

Seafood Bar by John Dory (Революционная, 17)

Администрация бара морепродуктов в выходные сообщила, что заведение уходит на каникулы. «Наша команда ценит каждого гостя, дорожит им, поэтому на время мы закрываем двери, но с нетерпением ждем новых встреч», — сказано в Instagram Seafood Bar.

«Коммуналка» (Карла Маркса, 21)

Кафе одесской кухни тоже сейчас не работает. В соцсетях «Коммуналки» появился такой пост в фирменном стиле: «Кушийте гости дорогие, но только дома. Мы не работаем, вообще не работаем, даже парочку минут, и когда откроемся — не имеем знать. Растрезвоним сразу, как узнаем».

Simple (Свердлова, 2)

Ресторан современной белорусской кухни тоже закрылся на неопределенный срок. «Пожалуй, причины вы сами понимаете. Это, безусловно, вынужденная и временная мера. Но только так есть шанс на наше выживание и скорое возвращение», — написали в обращении к гостям представители Simple.

The Office (Кульман, 9)

Кальянная The Office с начала апреля тоже взяла паузу. «Желаем вам хорошего самочувствия и прекрасного настроения», — написали представители заведения в соцсети и пообещали держать подписчиков в курсе дальнейшего развития событий.

«Шикари» (проспект Независимости, 18)

Ресторан паназиатской кухни тоже не функционирует. В Instagram нам сообщили, что сейчас заведение работает только на доставку. При этом второй филиал «Шикари» на Сурганова, 50, продолжает принимать гостей.

Hookah Place (Интернациональная, 27)

Кальянная Hookah Place, которая в конце марта угодила в небольшой скандал с рекламой на тему коронавируса, теперь тоже не работает стационарно. Сейчас персонал доставляет свою продукцию гостям на дом.

Rosso (Веры Хоружей, 36)

Кафе Rosso закрылось на период с 4 по 20 апреля — соответствующее объявление размещено на двери заведения. Что будет после этой даты, администрация не пишет.

«Свои» (проспект Независимости, 22)

Не работает и ресторан народной кухни — лаконичное сообщение об этом появилось в шапке профиля «Свои» в Instagram. Других подробностей администрация сообщать не стала. По телефону доставки нам сказали, что заказать еду на дом из ресторана тоже не выйдет.

Stvol House (Петра Мстиславца, 8)

Рестобар пока также не принимает гостей. Как сообщили в самом заведении, эта мера продлится как минимум до 1 мая. Что будет после этой даты — на данный момент неясно.

Bernardin (Кирилла и Мефодия, 8)

Временно не работает и гастропаб «Бернардин». Других подробностей от сети «Староместный пивовар» нет.