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Врач минской больницы: Катастрофа. Мы сидим как на пороховой бочке

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  • 7.04.2020, 19:32
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Врач минской больницы: Катастрофа. Мы сидим как на пороховой бочке
Минская инфекционная больница.
Фото: Ирина Ареховская / «Белсат»

Больницы не справляются с потоком пациентов с пневмонией.

Большинство минских больниц перепрофилировали для пациентов с пневмонией и коронавирусом. С каждым днем количество медиков с COVID-19 растет. Официальные цифры Министерства здравоохранения по количеству зараженных отличаются от реальных, по мнению собеседника belsat.eu, минимум в четыре раза. Доктор одного из Минских медучережений на условиях анонимности поговорила с корреспондентом «Белсата» о том, как на самом деле выглядит эпидемия в столице и регионах.

Екатерина – анестезиолог-реаниматолог одной из Минских больниц. По ее словам, ситуация близка к катастрофической не только в столице. Большинство больниц перепрофилировали для оказания помощи пациентам с пневмонией, коронавирусной пневмонией, и тех, с кем они контактировали.

«Это значит, что плановая госпитализация остановлена практически во всех больницах Минска. И есть подозрение, что и во всей РБ. Под больных пневмонией и коронавирусом отдали больницы № 2, № 3, №4, № 6, № 10 и конечно «инфекционку», которая приняла основной удар».

Девушка говорит, что их больница пока работает в нормальном режиме, но в каждую минуту ситуация может измениться.

«Мы сидим как на пороховой бочке и ждём, что к нам придут. Приезжала министерская проверка, нам прямым текстом сказали: ждите, к вам точно кого-то переведут».

По утверждению нашей собеседницы, с каждым днем коронавирусом заболевает все больше врачей. В больнице № 3 в конце марта была вспышка инфекции. У 17 человек подтвердили COVID-19, пятеро из них – медперсонал. Больница № 10 является одной из самых больших и многопрофильных в Минске. И её также полностью перепрофилировали для зараженных COVID-19.

«В Витебске, например, больницы не справляются с потоком пациентов с пневмонией. Там уже реанимационные и операционные переоборудовали под палаты и поставили кровати. В минской «тройке» остался незакрытым роддом, потому что в нем оказывают экстренную акушерскую помощь женщинам с разными инфекциями. Туда повезут и всех рожениц с коронавирусом».

Екатерина говорит, что из-за нехватки медперсонала в том же Витебске анестезиологов-реаниматологов переводят из одних больниц в другие, а Министерство здравоохранения намеренно предоставляет заниженные цифры заболевших.

«Я и мои коллеги сходимся на том, что заболевших как минимум в четыре раза больше. Тот же тест на коронавирус может быть два раза отрицательный, а третий раз – положительный. Но до третьего раза человек банально не доживает. Вот вам и статистика, что это не коронавирус, а пневмония».

Это даже не пик заболевания, говорит медик. По её словам, нас ждет больше заражений и смертей, переболеют практически все. Доктор поддерживает идею карантина. По мнению Екатерины, даже сейчас самоизоляция помогла бы замедлить распространение вируса по стране.

«Если бы у нас ввели штрафы, никто никуда бы не выходил, а так на улице полно людей, толпы в магазинах. Конечно карантин надо было вводить раньше, но даже сейчас, он бы очень помог. Белорусские врачи лечат коронавирус согласно протоколу, т.е. используют те же препараты, что и итальянцы, китайцы, испанцы. Поэтому неправильно говорить, что наши врачи не умеют лечить, что пренебрегают мерами предосторожности. Как можно обезопасить себя, когда в больницах два респиратора на всю реанимационную смену».


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