Польша дополнила и расширила пакет законов «Антикризисный щит» 7.04.2020, 20:19

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Иллюстративное фото: Pixabay.com

Расширенный «Антикризисный щит» может вступить в силу до Пасхи.

Правительство Польши приняло законопроект, дополняющий пакет законов «Антикризисный щит». Член Совета Министров Польши Лукаш Шрайбер сообщил, что правительство решило дополнить действующее законодательство таким образом, чтобы сохранить больше рабочих мест, передает «Радио Польша».

Правительство Польши также предложило расширить группу предприятий, которые смогут воспользоваться льготами при уплате взносов на социальное обеспечение. Это компании, в которых работает от 10 до 49 человек. Министр развития Польши Ядвига Эмилевич добавила, что льготы должны предоставляться на основе простого заявления, над формой которого сейчас идет работа.

В правительстве предполагают, что расширенный «Антикризисный щит» может вступить в силу до Пасхи при условии, что его одобрят Сейм и Сенат.

По сообщению Министерства здравоохранения Польши, в стране на 16.30 7 апреля отмечено 4532 человек инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим болезнь COVID-19. Скончалось 111 человек.