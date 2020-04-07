Зеленский обратился к украинцам 3 7.04.2020, 20:40

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Президент Украины записал видеообращение.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам сказал, что понимает, в каком положении оказались люди на карантине, по его словам, он испытывает такие же трудности, передает liga.net.

"Мы как будто стали героями фильма "День сурка": одни и те же люди вокруг, один и тот же распорядок дня. Каждый день одинаковые разговоры, одинаковые новости, одинаковые передачи – с утра и до ночи. Я понимаю вас, потому что сам в такой ситуации", – сказал Зеленский.

Он призвал украинцев использовать вынужденное пребывание дома для того, чтобы сделать те дела, на которые раньше никогда не хватало времени.

Кроме того в видеообращении президент перечислил новые ограничения вступившие в силу с 6 апреля и рассказал о том, как они важны и каким образом будет контролироваться их выполнение.

Зеленский подробно остановился на теме празднования Пасхи. Он отметил, что государство сделает все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах.

Глава украинского государства сообщил, что в течение этой недели ожидается прибытие как минимум семи самолетов из Китая и Южной Кореи - они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Цель власти, по его словам – в ближайшее время доставить в Украину 50 млн масок.

Зеленский отметил, что параллельно с этим максимально наращивается отечественное производство.

"На этой неделе мы начнем производить собственные тест-системы ПЦР. А еще Украина уже каждый день выпускает 900 000 масок", – сказал он.