Цена российской нефти в Азии рухнула ниже $12 1 7.04.2020, 21:26

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Нефть сорта Sokol с Сахалина уходит в Азию по $11,75.

В то время фьючерсы на Brent «празднуют» переговоры ОПЕК+ взлетом цен на 50%, реальный физический рынок нефти продолжает лежать в глубокой депрессии.

Хотя фьючерсная цена Brent за неделю взлетела с 22 до 33 долларов за баррель, российский сорт Urals продается в ЕС почти вдвое дешевле, пишет finanz.ru.

В понедельник партии Urals с поставкой в Северо-Западную Европу стоили 17,5 доллара за баррель. Во вторник при отгрузке из Новороссийска цена составляла 19,85 доллара за бочку.

Фьючерсы на Brent, за которыми в массе следит публика, «отражают не реальную цену на физическую нефть, а цену финансового инструмента», отмечает партнер RusEnergy Михаил Крутихин.

Стоимость физических поставок привязана не фьючерсному контракту, а к маркеру Dated Brent. И если раньше их котировки редко отличались больше чем на 2-3 доллара, то теперь это расхождение превышает 10 долларов. Dated Brent на вторник находится на отметке 22,48.

Еще плачевнее обстоят дела с поставками российской нефти в Азию, где цены рушатся даже стремительнее, чем в Европе.

Сорт Sokol, который добывается на Сахалине и в начале года продавался на 9 долларов дороже эталонной марки Dubai, теперь стоит на 8 долларов дешевле.

С такой рекордной в истории скидкой партия Sokol в размере 700 тысяч тонн с поставкой 2-8 июня была продана на тендере в прошлую пятницу, сообщили Reuters два источника на рынке.

С учетом текущей цены Dubai (19,75 доллара за баррель, по данным TOCOM) покупатель нефти заплатил за поставки из России 11,75 доллара.

Нефть Sokol, крупнейшим добытчиком которой является «Роснефть», используется для производства авиакеросина, спрос на который обрушился из-за коллапса авиаперевозок.

Разрыв между ценами на фьючерсном и спот-рынке вырос до невиданных в прежние годы значений: первые отражают надежды на лучшее будущее, а вторые - суровую реальность резко упавшего спроса, констатируют аналитики JBC.

Пока Россия и Саудовская Аравия пытаются сесть за стол переговоров после команды Дональда Трампа убрать с рынка 10 млн баррелей в день, четверть всей нефтедобычи на планете остается лишней - 25 млн бочек ежедневно, или 56 супертанкеров в неделю «плывут в никуда», констатирует сырьевой стратег Goldman Sachs Майкл Карри.

Учитывая распри и личные счеты Владимира Путина и наследного принца Мохаммеда бен Сальмана вряд ли Москва и ОПЕК решатся на столь значительный шаг: сокращение добычи может составить 4,7 млн баррелей в день, прогнозирует JP Morgan.

Россия и Саудовская Аравия близки к соглашению, сообщили источники Bloomberg во вторник. Совещание ОПЕК+ в формате телеконференции состоится 9 апреля. На следующий день запланирована встреча глав Минэнерго G20.

Страны ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи нефти с мая до конца июля 2020 г., как минимум, сообщили ТАСС два источника в ОПЕК.

«Три месяца. Я думаю, что сделка может быть заключена с мая, так как поставки на апрель уже расписаны», - сказал ТАСС высокопоставленный собеседник в организации. Другой источник добавил, что четкого срока пока не установлено, но «это точно будет дольше, чем до июня».