Коронавирусом в мире заболело более 1,4 миллиона человек
- 8.04.2020, 7:43
Умерло с начала пандемии 82 тысячи.
На данный момент в мире коронавирусом заразился 1 431 951 человек. Умерло с начала пандемии 82 085.
Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.
За последние сутки в мире заразилось 84 915 человека. Больше всего заразилось в США — 33 331 человек.
За последние сутки от коронавируса в мире умерло 7 380 человек.
Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 1 970 человек. Затем идут Франция (1 417), Великобритания (786), Испания (704), Италия (604).