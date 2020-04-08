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Коронавирусом в мире заболело более 1,4 миллиона человек

  • 8.04.2020, 7:43
Коронавирусом в мире заболело более 1,4 миллиона человек

Умерло с начала пандемии 82 тысячи.

На данный момент в мире коронавирусом заразился 1 431 951 человек. Умерло с начала пандемии 82 085.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 84 915 человека. Больше всего заразилось в США — 33 331 человек.

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 7 380 человек.

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 1 970 человек. Затем идут Франция (1 417), Великобритания (786), Испания (704), Италия (604).


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