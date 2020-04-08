Министр ВМС США ушел в отставку из-за увольнения командира авианосца «Теодор Рузвельт» 8.04.2020, 8:10

Томас Модли

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О его решении сообщил министр обороны Марк Эспер.

Исполняющий обязанности министра Военно-морских сил Томас Модли во вторник подал в отставку. Это стало кульминацией драматичной истории с увольнением командира авианосца «Теодор Рузвельт», который был отстранен министром от должности после рассылки письма, в котором Бретт Крозье просил командование ВМС принять усиленные меры для сдерживания вспышки коронавируса на возглавляемом им корабле, сообщает «Голос Америки».

Об отставке Модли сообщил министр обороны США Марк Эспер. Он сказал, что Модли ушел в отставку по собственному желанию «в интересах Военно-морских сил и моряков». Авианосец «Теодор Рузвельт» находится в порту на острове Гуам, 79 процентов членов экипажа уже прошли тесты на коронавирус. У 230 моряков тест показал положительный результат.

Эспер проинформировал президента Дональда Трампа о своем разговоре с Модли и с одобрения президента назначил Джеймса МакФерсона исполняющим обязанности министра Военно-морских сил. Макферсон, ветеран ВМС, в настоящее время служит заместителем министра Армии США. Сенат утвердил его в этой должности в прошлом месяце.

Эспер назвал МакФерсона «умным, способным и профессиональным лидером, который восстановит доверие и стабильность на флоте в эти сложные времена».

Эспер сказал, что он также встретился с лидерами военно-морского флота и подчеркнул три приоритета, включая обеспечение здоровья, безопасности и благополучия экипажа «Теодора Рузвельта» в первую очередь, и работу по возвращению корабля в море как можно скорее.

На прошлой неделе Модли уволил командира авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье после публикации письма, в котором тот попросил ВМС принять усиленные меры для сдерживания вспышки коронавируса на корабле с экипажем 5000 человек.

Томас Модли заявил, что Крозье допустил оплошность. По словам министра ВМС, письмо было направлено по служебным инстанциям, однако Крозье не принял достаточно мер предосторожности, чтобы предотвратить его утечку.

Ранее коронавирус был диагностирован у более 100 членов экипажа. В четырехстраничном письме Крозье в мрачных тонах охарактеризовал ситуацию на корабле, где все больше моряков заражались опасным респираторным вирусом, и призвал к «решительным мерам» – снятию 4000 человек с корабля и помещению их в условия изоляции.