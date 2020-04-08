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В Беларуси хотят изменить правила содержания домашних животных

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  • 8.04.2020, 8:22
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В Беларуси хотят изменить правила содержания домашних животных

Совмин подготовил проект нового поставновления.

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совмина Беларуси «О вопросах по обращению с животными». Сейчас действуют правила содержания домашних животных, утвержденные в 2001 году, пишет tut.by.

Владельцы животных должны обеспечить:

регистрацию и идентификацию животных;

надлежащий уход за животными;

своевременное оказание животным ветеринарной помощи;

выполнять правила содержания животных, обеспечивать безопасность людей и их имущества;

не допускать загрязнения животными помещений и территории общего пользования.

Ограничения по содержанию животных в квартирах и домах:

если семья живет в отдельной квартире, то можно содержать не более двух котов и одной собаки или двух собак и одного кота;

в квартире, где проживают несколько нанимателей (собственников), можно содержать не более одного животного на семью, но при этом должно быть согласие всех совершеннолетних граждан, проживающих в квартире;

в комнате в общежитии можно держать одно домашнее животное на семью;

нет требований к количеству животных, если владелец живет в одноквартирном жилом доме или на дачном участке.

При этом собаки потенциально опасных пород, а также собаки, требующие особого содержания, должны быть на привязи или в вольерах, которые обеспечивают безопасность людей. На ограждении должна быть табличка с предупреждением о нахождении на территории таких животных. Кроме того, собак потенциально опасных пород, которым уже есть 6 месяцев, нельзя содержать без прохождения соответствующего обучения.

Предлагается чипировать животных в населенных пунктах, где проживает более 30 тысяч человек, а в остальных — по желанию владельца. Собак потенциально опасных пород чипировать предлагают уже с 1 января 2021 года, животных, родившихся до вступления в силу постановления, — с 1 января 2023 года, за исключением

животных, достигших на 1 января 2023 года возраста 8 и более лет.

Есть также пункт и про выгул собак в наморднике и на поводке и в специально отведенных для этого местах, про средства для уборки экскрементов животных, обеспечение покоя жильцов многоквартирного дома.

В постановлении сказано и о жестоком обращении с животными:

запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, призывы к жестокому обращению с животными, в том числе изготовление, распространение и публичный показ кино-, видео-, фото- и других материалов, пропагандирующих жестокое обращение с животными;

запрещается провокация животного к агрессивному поведению. Если была умышленная провокация животного к проявлению агрессии, владелец животного не несет ответственности за ущерб, причиненный жизни, здоровью и имуществу лица, осуществлявшего такую провокацию.

Безнадзорных животных (в том числе с ошейниками, жетонами и в намордниках) продолжат отлавливать. В мероприятиях по отлову могут участвовать представители зоозащитных организаций. Использовать для отлова могут сети, сачки, ловушки и другие средства, которые не нанесут вреда здоровью животных и физических травм.

Есть условия, при которых разрешено временное усыпление животных во время отлова — с помощью специальных ружей. Отстрел безнадзорных животных запрещается. Неправомерный отстрел безнадзорных животных или причинение им увечий в процессе отлова приравнивается к жестокому обращению. Исключение — случаи, когда при отлове возникла ситуация, требующая мгновенного реагирования, например угроза жизни граждан. Всех отловленных животных отправят в ближайший пункт временного содержания. Чипированных животных продержат в таком пункте не более 15 суток и сообщат об этом владельцу животного.

Кошек, у которых нет средств идентификации для определения владельца, стерилизуют и вакцинируют, а потом отпустят в среду их естественного обитания. Собаки до передачи новому владельцу могут находиться в пункте временного содержания не более 30 дней.

Если животное кому-то передали на время, то владелец должен ознакомить этого человека с данными правилами.

Контроль за соблюдением правил содержания собак, кошек осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами. Замечания и предложения по проекту постановления можно высказать с 7 по 17 апреля.


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