Число умерших за сутки от COVID-19 в США превысило 1300 человек 2 8.04.2020, 9:47

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ФОТО: REUTERS / DAVID RYDER

До этого наивысшее число жертв инфекции фиксировалось 4 апреля.

Количество умерших в США в результате заражением коронавирусом нового типа за сутки выросло на 1736 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

Общее число скончавшихся достигло 12 722.

Утверждается, что по количеству умерших за сутки 7 апреля стало рекордным. До этого наивысшее число жертв инфекции фиксировалось 4 апреля, тогда скончались 1344 пациента.

Ранее вице-президент Майк Пенс заявил, что в США наблюдаются признаки прогресса в борьбе с коронавирусом. По его словам, об улучшении ситуации в стране говорят данные, полученные из центров эпидемии: большого Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго. «Появляются некоторые признаки выравнивания, прогресса», — отметил он. В связи с этим политик призвал граждан сделать все возможное для защиты от инфекции.

Всего в США зафиксированы более 396,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в мире приближается к полутора миллионам, умерли 82 тысячи человек. В России, по последним данным, коронавирус был подтвержден у 7497 пациентов, скончались 58 человек.