Власти заявили о заражении коронавирусом десятков врачей в Витебске 8 8.04.2020, 11:04

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Cреди них — главврач поликлиники.

В Витебской области 38 медицинских работников заразились коронавирусом. Эти данные озвучили 7 апреля на заседании областного оперативного штаба по защите от COVID-19, пишет tut.by. Большинство из заболевших — в Витебске.

Кроме того, многие медработники отсутствуют на работе — из-за того что болеют другими вирусными инфекциями и воспалением легких. «И сегодня это — большая проблема для всех регионов области», — отмечают на областном телеканале.

Средств индивидуальной защиты для медиков в Витебской области «остро не хватает», отметили на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

7 апреля оперштаб решил, что средства индивидуальной защиты (респиратор, комбинезон) должны иметь не только медработники в стационарах, но и все сотрудники скорой помощи и поликлиник.

Один из заболевших — главный врач поликлиники новополоцкого завода «Нафтан» Сергей Чубрик.

«После первого предварительного теста, проведенного медиками, главный врач заводской поликлиники Сергей Чубрик имеет положительный результат на коронавирус. Он был изолирован. Благодаря разработанным мерам удалось мгновенно выявить контакты первого уровня, которые незамедлительно самоизолировались. Работники, относящиеся к контактам первого уровня, прошли тест на коронавирус, он дал отрицательный результат», — отмечает издание «Вестник Нафтана».

Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем нам сообщает Минздрав.