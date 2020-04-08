На БелАЭС произошла вспышка коронавируса 16 8.04.2020, 11:18

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Фото: Getty Images

(обновлено) Среди заразившихся — строители Островецкой АЭС.

Как сообщили в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома, лабораторно подтверждены 15 случаев коронавируса у граждан России, прибывших на строительство АЭС в Островец. Все они госпитализированы, изолированы, пишет grodnonews.by.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA, сейчас 15 строителей доставлены в Сморгонскую ЦРБ, еще несколько мужчин (предположительно, контакты 1 уровня) госпитализированы в больницу Островца.

Вот что написал Telegram-каналу очевидец:

«Сегодня ночью на территорию старой больницы прибывали автобусы и автомобили скорой помощи. Куча милиции. Врачи в костюмах. Председатель райсполкома также был замечен. Сегодня выставлен пост. Всем прибывающим измеряют температуру».

Напомним, Островецкая АЭС строится с нарушением всех международных норм. На территории атомной станции постоянно происходят различного рода ЧП. Зачастую — со смертельными исходами.