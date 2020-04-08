закрыть
8 апреля 2020, среда, 12:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

На БелАЭС произошла вспышка коронавируса

16
  • 8.04.2020, 11:18
  • 7,311
На БелАЭС произошла вспышка коронавируса
Фото: Getty Images

(обновлено) Среди заразившихся — строители Островецкой АЭС.

Как сообщили в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома, лабораторно подтверждены 15 случаев коронавируса у граждан России, прибывших на строительство АЭС в Островец. Все они госпитализированы, изолированы, пишет grodnonews.by.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA, сейчас 15 строителей доставлены в Сморгонскую ЦРБ, еще несколько мужчин (предположительно, контакты 1 уровня) госпитализированы в больницу Островца.

Вот что написал Telegram-каналу очевидец:

«Сегодня ночью на территорию старой больницы прибывали автобусы и автомобили скорой помощи. Куча милиции. Врачи в костюмах. Председатель райсполкома также был замечен. Сегодня выставлен пост. Всем прибывающим измеряют температуру».

Напомним, Островецкая АЭС строится с нарушением всех международных норм. На территории атомной станции постоянно происходят различного рода ЧП. Зачастую — со смертельными исходами.


популярное за неделю

Мнение

Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев
Время кризисных управляющих снова пришло
Время кризисных управляющих снова пришло Леонид Невзлин
Свиньи им дороже
Свиньи им дороже Яська з-пад Шклова