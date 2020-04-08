Врач рассказал, как правильно обрабатывать телефон во время эпидемии коронавируса 8.04.2020, 12:21

Это не менее важно, чем мыть руки.

Доказано: опасных бактерий на экране нашего мобильного телефона в 18 раз больше, чем в туалете. Поэтому во время пандемии ухаживать за его поверхностью нужно не реже, чем за руками, пишет kp.by.

- Верно, - подтверждает заместитель главврача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Святослав Вельгин, который помогает нам разбираться с тем, как правильно и максимально безопасно вести себя в нынешних реалиях. - Если постоянно обрабатывать руки, а потом брать ими грязный телефон, смысла от обработки будет мало. Телефон - один из переносчиков вируса на руки, лицо и слизистую человека.

- Ученые выяснили: на пластиковой поверхности вирус COVID-19 может оставаться активным до трех дней. А до своих мобильных телефонов, по статистике, мы дотрагиваемся в среднем 150 - 300 раз в день. То есть подхватить вирус от гаджетов - более чем просто возможно. Как рекомендуете обрабатывать их поверхности?

- Предлагаю пользоваться максимально доступными средствами. Специальными антисептическими салфетками на каждую обработку телефона запастись будет дороговато. А обрабатывать его поверхность нужно так же часто, как и руки. Если под рукой нет специальных средств, берете кусочек бумаги, пусть даже и туалетной, пропитываете ее антисептиком и протираете поверхность. В идеале - снять защитный чехол и протереть всю поверхность мобильника. Обеззараживать как можно чаще рекомендую не только телефон, но и те же браслеты, серьги, часы, цепочки и дверные ручки, которых мы в течение дня тоже постоянно касаемся.

- А те самые салфетки, пропитанные антисептическим раствором, подойдут? Антисептик в бутылочках найти в аптеках сейчас уже не так просто, а салфетки еще кое-где есть.

- Да, такие салфетки - неплохой вариант, - ответил Святослав Олегович.

Чем еще можно обеззаразить мобильный?

Вариантов и рецептов по этому поводу в интернете сейчас сотни. Еще больше тех, кто остерегает: обрабатывать экран телефона чем попало нельзя, повредите олеофобное покрытие экрана - выбросите телефон в мусорку.

Чтобы разобраться с этим вопросом, журналисты обратились к химику Владимиру Шевцову.

- Помимо тех рецептов, которые нам уже посоветовал доктор, можете ли предложить другие действенные и безопасные способы обработки мобильных телефонов? - спросили журналисты у специалиста.

- Для начала прокомментирую "дорогой и сердитый" способ, которым сейчас многие пользуются, особенно пожилые люди. А они сейчас в группе риска. Некоторые на полном серьезе советуют плевать на все и просто протирать экран тряпочкой из микрофибра или просто влажной салфеткой. Запомните: этот способ не помогает! Ни тряпочка, ни водичка вирус не убьет. В плане полезных советов, честно говоря, я медиков не переплюну. Самый действенный способ обезвредить поверхность от вирусов - все те же антисептики с содержанием спирта. Притом чем больше в нем содержание этилового спирта, тем лучше. Фокус в простом: этиловый спирт денатурирует белки микроорганизмов и тем самым их убивает. Помимо этого, этиловый спирт применяют еще и для обезжиривания поверхности. То есть, протирая мобильный телефон спиртосодержащим раствором, вы и вирусы на нем убьете, и от жирных следов избавитесь.

А теперь о том самом олеофобном покрытии, о котором так все беспокоятся. Так вот, повредить олеофобное покрытие не так уж просто. Оно состоит из кремнийорганики, а ее антисептики не разъедают. Если вас убеждают в обратном, скорее всего, просто хотят втюхать средство подороже. Как альтернативу антисептикам для дезинфекции экранов мобильников и других рабочих и контактных поверхностей могу предложить раствор хлоргексидина или фурациллина. Это тоже акнтисептические и дезинфицирующие средства, которые продаются в растворах и широко используются в медицине.