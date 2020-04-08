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Коронавирус на БелАЭС: в больницу забрали более 100 человек

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  • 8.04.2020, 16:02
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Коронавирус на БелАЭС: в больницу забрали более 100 человек

Жители Островца обеспокоены новостями о госпитализации рабочих.

Более 100 работников Островецкой АЭС проверяют на коронавирус: они могли контактировать с 15 россиянами, у которых подтвердился COVID-19. Все заболевшие госпитализированы и изолированы. Клинических проявлений у них нет, проводится эпидемиологическое расследование, устанавливаются контакты 1 уровня, сообщало главное управление здравоохранения облисполкома, пишет tut.by.

Что происходит на БелАЭС в Островце

Начальник отдела информации и общественных связей Белорусской АЭС Эдуард Свирид сказал, что госпитализированные с коронавирусом россияне — это рабочие, за которых отвечает генподрядчик «Атомстройэксперт».

Пятнадцать заболевших — специалисты из трех субподрядных организаций, подтвердили в управлении коммуникаций инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом».

Что с россиянами, у которых COVID-19

Жительница Сморгони Дарья, которая раньше работала в представительстве российской организации, рассказала, что среди заболевших есть монтажники из Волгодонска.

— Они приехали на вахту. Говорят, их сейчас отправили в больницу в Сморгонь.

Главный государственный санитарный врач Островецкого района Йонас Таль подтвердил: все 15 человек сейчас находятся в стационаре Сморгони.

— Сейчас идет эпидрасследование.

Подробную информацию по поводу госпитализированных рабочих в официальных источниках уточнить не удалось. Главврач Островецкой ЦРБ Владимир Можейко сказал, что пока не готов ответить на вопросы. Журналистам также не удалось связаться с начальником главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Еленой Кротковой. Председатель Островецкого райисполкома Игорь Шалудин сначала не мог ответить на наш звонок, как пояснили нам в приемной, а потом «уехал по делам» вместе со своим замом Геннадием Бычко, который курирует здравоохранение.

Связаться с руководством белорусского представительства российской монтажной организации, работников которой, предположительно, госпитализировали с коронавирусом, также не удалось. В российской головной организации ни один указанный на сайте рабочий телефон не отвечает.

— В связи с такой вот ситуацией сейчас совещание на совещании, — ответили нам в приемной директора белорусского представительства.

Когда именно приехали в Беларусь госпитализированные с COVID-19 россияне, точно не известно — предположительно, они прибыли в последних числах марта. Министр здравоохранения Владимир Караник отметил, что все иностранцы, которые приезжают на БелАЭС, проходят лабораторное тестирование. По словам Караника, эти заболевшие не участвовали в пуске и наладке, они были на 14-дневном карантине.

Что с остальными работниками АЭС

Работник Островецкой АЭС Дмитрий рассказал, что зараженные коронавирусной инфекцией россияне жили в общежитии, большинство госпитализированных возможных контактов первого уровня — тоже.

— Людей забирали прямо из дома на автобусах, всего больше 100 человек. Некоторые собрались группами и поехали на личных машинах, — добавил мужчина.

Жительница Островца, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что около 50 работников АЭС госпитализировали ночью. Их разместили в здании бывшей больницы.

— У нас же недавно построили новую больницу, и все отделения переехали туда. Старые корпуса хотели ремонтировать, но работы даже не начали. Теперь тут — зона изоляции. Тут находятся все, кто мог контактировать с зараженными. По предварительной информации, они здоровы, но будут изолированы тут, пока не придут результаты анализов на коронавирус, — сказала женщина.

Что происходит в Островце

В самом Островце людей обеспокоили новости о госпитализации рабочих. Но такое развитие событий было ожидаемо, говорит местная жительница:

— Сюда же много людей работать приезжают — из той же России. И мы не удивлены, что кто-то привез инфекцию — это должно было когда-то произойти. Да, границы вокруг Беларуси закрыты, но российскую закрыли только с 30 марта. А ведь тогда о распространении коронавируса уже было известно. Возможно, эти рабочие как раз успели приехать на вахту перед самым закрытием?

— Люди уже маски начали носить. В магазинах так все и в масках, и в перчатках на руках. В общем, ситуация не ахти какая, — рассказал житель Островца Иван Федорович.

— У нас в городе людей как-то мало стало. Везде в магазинах линии на полу нанесены, чтобы дистанцию люди держали. Все продавцы в масках — говорит местный житель Вадим.

Также многие жители Островца, с которыми удалось поговорить, сообщали о том, что над городом сегодня летал вертолет. Летательный аппарат также заметили и в соседних Варнянах.

— Сегодня дважды пролетел на низком, бреющем полете. Вертолет по виду — военный. Он дважды по кругу тут прошел: из Островца вышел, над Варнянами, строящейся АЭС — и пошли назад — рассказал житель Варнян Николай Михайлович.

Вертолет, как выяснилось, действительно военный. В пресс-службе Минобороны сообщили, что над Островцом сегодня проходили плановые полеты.


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