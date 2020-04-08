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«Баста»: Коронавирус обнаружен в одном из крупнейших православных храмов Беларуси

  • 8.04.2020, 16:58
  • 1,691
«Баста»: Коронавирус обнаружен в одном из крупнейших православных храмов Беларуси

Заразился священник и члены его семьи.

На карантин закрыт Храм Покрова Пресвятой Богородицы – один из крупнейших в Минске. Коронавирус обнаружен у священника и членов его семьи. Об этом сообщает Telegram-канал "Баста!".

"Покровский храм на проспекте Победителей закрыт до субботы. Коронавирус обнаружен у священника и членов его семьи. Все контакты первого уровня отправлены на карантин", - сообщил источник в храме.

Эту информацию нам официально подтвердили и в самом Храме Покрова Пресвятой Богородицы. Представительница храма сообщила, что, возможно, карантин будет продлен и после субботы, 11 апреля.

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