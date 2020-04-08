закрыть
8 апреля 2020, среда, 18:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Польша выделит еще €22 миллиарда на поддержку бизнеса

1
  • 8.04.2020, 17:14
  • 1,082
Польша выделит еще €22 миллиарда на поддержку бизнеса

Это второй пакет помощи, который объявляет польское правительство.

Правительство Польши выделит дополнительные 100 млрд злотых (22 млрд евро) на поддержку бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

75 млрд злотых поступит микро-, малым и средним предприятиям, которые потеряли более 25% своих доходов из-за кризиса.

«Остальные 25 млрд поступят крупным налогоплательщикам Польши», - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в среду.

Он подчеркнул, что правительство направит в своей программе 100 млрд злотых в поддержку рабочих мест, ликвидности компаний и предпринимателей.

60% помощи составлять субсидии, не нужно возвращать.

Моравецкий надеется, что эти меры сохранят от 2 до 5 млн рабочих мест.

Это второй пакет помощи, который объявляет польское правительство в связи с пандемией коронавируса.

По состоянию на среду в Польше уже 5000 зараженных коронавирусом, умерли 136.


популярное за неделю

Мнение

Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев
Время кризисных управляющих снова пришло
Время кризисных управляющих снова пришло Леонид Невзлин
Свиньи им дороже
Свиньи им дороже Яська з-пад Шклова