В Докшицах есть заразвшиеся коронавирусом, но власти скрывают их число 1 8.04.2020, 17:25

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В городе зафиксировано большое число людей с воспалением легких.

В Докшицах Витебской области врачи провели 150 тестов на коронавирус. При этом медики выявили положительные результаты, но их количество не сообщается, пишет издание «Родныя Вытокі».

Заведующая Докшицкой больницы Валентина Вешторт рассказала, что в районе по состоянию на 7 апреля зафиксировано 85 случаев заболевания воспалением легких. В связи с эпидемиологической ситуацией, хирургическое отделение районной больницы перепрофилировано под терапевтическое для пациентов, которых лечат от воспаления легких.

«В Докшицах тесты на коронавирус делали 150 раз. Есть положительные результаты», – заявила заведующая поликлиники Валентина Вешторт.

Точную цифру заведующая не огласила.

Напомним, в Витебской области выявлен масштабный очаг заражения коронавирусом. По информации независимых экспертов, количество зараженных может исчисляться тысячами.