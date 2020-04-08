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«Сгорел за пять часов»: 36-летний минчанин умер от коронавируса

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  • 8.04.2020, 18:06
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«Сгорел за пять часов»: 36-летний минчанин умер от коронавируса

По словам родственников, у мужчины всю жизнь было отличное здоровье.

Житель Минска внезапно заболел на работе 4 апреля. Он начал задыхаться. Его не удалось спасти. Он умер в тот же день, сообщает «Радыё Свабода».

«Сказали, что у него был положительный результат на Covid»

36-летний Н. (родственники просят не называть имен - ни покойного, ни своих) был родом из Ивья Гродненской области, жил в Минске.

По словам родственников, в субботу, 4 апреля, он вышел на работу как обычно. После обеда ему стало плохо, начал задыхаться. Он успел позвонить жене, она вызвала «скорую». Коллеги пришли на помощь. Врачи доставили мужчину в больницу скорой помощи.

«У него было кровоизлияние в мозг. С этим он попал в больницу. Там сказали: «Легочное поражение», какого характера - не сказали. В понедельник [6 апреля] сказали, что у него был положительный результат на Covid-19, двусторонняя пневмония спровоцировала инсульт», - говорит один из родственников.

Вечером мужчина умер. Прошло 4-5 часов между тем, как ему стало плохо, и смертью.

По словам родственников, в свидетельстве о смерти указано, что у умершего были сердечные заболевания, двусторонняя пневмония и инсульт. Когда выдавали тело из морга родственникам в устной форме сообщили, что у мужчины был положительный тест на коронавирус. Сказали спрятать в закрытом гробу. Так они и сделали.

Жена умершего, которая ранее общалась с мужем, сдала тест на коронавирус и ожидает результатов. Она в самоизоляции. Из-за этого она не смогла присутствовать на похоронах.

«Ни температуры, ни сухого кашля, ни давления в груди»

Как это могло случиться, родственники не понимают. По их словам, у Н. всю жизнь было отличное здоровье, не было хронических заболеваний, никогда не лежал в больнице, не жаловался на незначительные недуги. Он также чувствовал себя хорошо в последнее время. Даже за утро до его смерти ничто не предвещало ухудшения.

«Н. не жаловался ни на что. Ни температуры, ни сухого кашля, ни давления в груди. Единственное, был небольшой насморк в течение трех дней», - говорит родственница Н.

Когда и где мужчина может заразиться и заболеть, семья не знает. Он не пользовался общественным транспортом, в последнее время не ездил за границу. Работал в небольшом коллективе. Его коллеги продолжают ходить в офис, их не отправляют на удаленную работу.

«Это очень страшно. А еще страшно то, что ты становишься прокаженным ... Мы вынуждены идти на работу. У нас же нет карантина, мы должны работать», - жалуется родственница.

Руководитель городского клинического патологоанатомического бюро Катерина Ковалевич сказала журналистам, что информацию о диагнозе пациентов можно сообщать только в больнице.

В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи отказались предоставить информацию о конкретном умершем, был ли у него коронавирус, и перенаправили в Министерство здравоохранения.


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