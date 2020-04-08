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Католические священники в Минске не будут благословлять блюда на пасхальный стол

  • 8.04.2020, 18:16
Католические священники в Минске не будут благословлять блюда на пасхальный стол

Католический костел решил отказаться от обряда, чтобы избежать больших скоплений людей.

В Минске католические священники не будут освящать блюда на пасхальный стол в Великую субботу 11 апреля. Об этом сообщается на сайте Минско-Могилевской архиепархии Римско-католического костела.

Благословлять блюда должны были архиепископ Тадеуш Кондрусевич и епископ Юрий Кособуцкий. Однако Курия Минско-Могилевской архиепархии решила отказаться от этого обряда в столичных приходах, чтобы избежать больших скоплений людей в условиях пандемии коронавируса.

Кроме того архиепископ Тадеуш Кондрусевич специальным декретом разрешил верующим в этом году совершить благословение пасхальных блюд в домашних условиях.

Ранее митрополит Кондрусевич призвал верующих участвовать в пасхальных празднованиях с помощью онлайн-трансляций.

В этом году католики отмечают Пасху 12 апреля.


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