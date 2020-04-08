Мингорисполком утвердил план по профилактике ОРИ, в том числе коронавируса 4 8.04.2020, 18:19

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Эти меры нельзя назвать даже половинчатыми.

Решением Мингорисполкома от 07.04.2020 № 1069 утвержден план дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, в Минске.

Меры перечисленные в плане, обязательны к исполнению всеми субъектами хозяйствования на территории Минска, сообщает «Минск-Новости».

По сравнению с карантинными мерами, которые введены в большинстве стран мира, подобное решение явно недостаточно и не в состоянии остановить эпидемию коронавируса.

Детские сады, школы и другие учреждения образования

Детские дошкольные учреждения (далее — ДДУ) работают с предоставлением права родителям принимать решение о непосещении детьми ДДУ с сохранением за ребенком места и невзиманием платы за посещение. Перемещение сотрудников должно быть ограничено в рамках одной группы.

Работа учреждений общего среднего образования (далее — УОСО) должна быть обеспечена с предоставлением права родителям принимать решение о непосещении детьми УОСО и организацией пребывания детей в рамках одного класса.

Рекомендовано исключить в высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях проведение групповых занятий в аудиториях путем организации перехода на обучение с элементами дистанционного обучения, обучение по индивидуальным графикам и т. д. Принять меры по нахождению студентов по месту обучения без выездов по месту постоянного проживания. Исключить использование спортивных сооружений этих учреждений посторонними лицами.

Библиотеки, общепит, объекты культуры и торговые центры

Функционирование библиотек, музеев, выставочных комплексов и т. д. должно происходить без проведения массовых мероприятий и работы читальных залов.

В объектах общественного питания должно быть обеспечено разобщение посетителей, размещение столов для обслуживания посетителей на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

Технологический перерыв на объектах общественного питания после 15:00 часов должен составлять не менее 60 минут для проведения текущей дезинфекции помещений и оборудования. Проведение заказных мероприятий в объектах общественного питания не допускается.

В торгово-развлекательных центрах и магазинах не разрешено проводить мероприятия, групповые презентации, дегустации, рекламные акции и др.

Работники объектов, имеющие непосредственный контакт с посетителями, должны быть обеспечены средствами защиты органов дыхания (масками), перчатками, антисептиками для обработки рук.

Размещение посетителей в кинотеатрах, театрах и других объектах культуры должно осуществляться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

Предприятия и организации

Предприятиям и организациям столицы надлежит принять меры по недопущению к работе сотрудников с признаками респираторных инфекций.

Проведение совещаний, семинаров и заседаний должно происходить с использованием режимов видео- и аудиоконференций, выезды сотрудников в командировки не допускаются.

Руководителям объектов гостиничного бизнеса, торговли, общественного питания, социальных служб, организаций, оказывающих почтовые услуги, а также служб жизнеобеспечения города и других организаций всех форм собственности, оказывающих услуги населению, необходимо организовать ежедневную термометрию сотрудников перед началом работы с фиксацией результатов в журнале и отстранение их от работы в случае повышения температуры.

В организациях всех форм собственности в помещениях с пребыванием работающих требуется обеспечить:

проведение влажной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств;

эффективную работу систем вентиляции и кондиционирования с соблюдением параметров микроклимата в помещениях;

ограничение численности работающих в смену, разграничение их потоков при двух (трех-) сменном режиме работы, предусмотрев перерыв не менее 30 минут;

недопущение посещения посторонними лицами помещений организаций;

допуск в организации персонала служб, осуществляющих текущий ремонт и/или обслуживание оборудования, осуществлять только при соблюдении масочного режима.

Социальные учреждения и центры соцобслуживания

Не допускается посещение социальных учреждений для пожилых людей (дома-интернаты для престарелых и инвалидов и др.) посторонними лицами, требуется обеспечить контроль состояния здоровья персонала и проживающих, соблюдение масочного режима.

Территориальные центры социального обслуживания населения должны заняться обеспечением первоочередных потребностей пожилых граждан в продуктах питания, лекарственных средствах, оказывать им содействие в оплате коммунальных и иных услуг.

При оказании услуг по обслуживанию пожилых людей на дому работники территориальных центров социального обслуживания населения и волонтеры, сотрудники почты, банков и др. учреждений должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски), перчатки, антисептик для обработки рук.

Общежития и гостиницы

Не допускается посещение общежитий лицами, не проживающими в них, а также проведение в них культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Заселение лиц в гостиницы и другие места размещения должно осуществляться с максимальным удалением друг от друга (на разных этажах, в разных сторонах коридора) с проведением опроса о состоянии здоровья и ежедневным измерением температуры бесконтактными термометрами.

Жилой фонд

Плановое обслуживание специализированными организациями состояния жилищного фонда, инженерных внутриквартирных сетей, приборов учета и др., посещение квартир специалистами ремонтных организаций должны быть перенесены.

В подъездах жилых домов и объектах временного размещения граждан требуется проводить уборку помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств, обеспечить регулярную дезобработку дверных ручек, поручней на путях движения, выключателей, панелей управления лифтов для пассажиров и выполнение иных профилактических мер.

Общественный транспорт

Производственный контроль за санитарным содержанием общественного транспорта (автобусов, электробусов, троллейбусов, трамваев, подвижного состава метрополитена, маршрутных такси, а также автовокзалов и автостанций) будет продолжен. Будут проводиться профилактические и дезинфекционные мероприятия при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и обеспечение наличия условий на автовокзалах и автостанциях для соблюдения работниками и пассажирами правил личной гигиены.

Церкви, костелы и храмы

В церквях, костелах, храмах и монастырях требуется обеспечить регулярное мытье и антисептику рук, проведение уборки помещений с использованием дезсредств, проветривание помещений, дезинфицирующую обработку мебели и дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане, утвари и богослужебных сосудов.

Индустрия красоты

Прием посетителей в парикмахерских, тату-салонах, салонах красоты, салонах перманентного макияжа и других аналогичных объектах должен осуществляться только по предварительной записи с интервалом между клиентами не менее 5 минут и при соблюдении персоналом масочного режима.

Индустрия развлечений

Субъектам хозяйствования рекомендовано рассмотреть вопрос о дальнейшем функционировании дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных, компьютерных клубов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

Массовые мероприятия

Проведение выставок, презентаций, ярмарок и др. массовых мероприятий отменено.