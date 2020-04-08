Китайский город закрыли на карантин из-за завезенного из РФ коронавируса 4 8.04.2020, 18:23

2,058

Фото: Thomas Peter / Reuters

Во всех районах города объявлен карантин.

Власти города Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, Китай) закрыли его на карантин из-за завезенного из России коронавируса. Об этом сообщается на портале Baijiahao, передает lenta.ru.

Отмечается, что во всех районах города объявлен карантин. Жители обязаны оставаться дома. Один человек из семьи может выходить раз в три дня за покупками, после чего он обязан вернуться.

Известно, что 7 апреля было зафиксировано 25 новых завезенных в провинцию из России пациентов с подтвержденными случаями COVID-19. Все они граждане Китая. Кроме того, 86 китайцам в Хэйлунцзяне, которые также вернулись ранее из России, был поставлен диагноз бессимптомного заражения.

Суйфэньхэ находится на северо-востоке Китая на границе с Приморским краем. Его население — около 60 тысяч человек.