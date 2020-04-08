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Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США

  • 8.04.2020, 18:41
Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США
Берни Сандерс

Кандидатом от демократов станет Джо Байден.

Берни Сандерс приостановил свою кампанию за право выдвигаться в президенты США от Демпартии, передает ВВС.

После выхода Сандерса из гонки единственным претендентом на место кандидата от демократов остается Джо Байден. Формально он будет утвержден в этом статусе летом во время съезда партии (на данный момент теоретически в гонку все еще могут включиться и другие кандидаты).

В 2016 году Сандерс также пытался баллотироваться от Демократической партии, но проиграл Хиллари Клинтон.


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