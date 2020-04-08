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Активисты требуют остановить запуск БелАЭС

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  • 8.04.2020, 19:05
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Активисты требуют остановить запуск БелАЭС

В Островце в больницу с подозрением на коронавирус забрали более 100 человек.

Распространение коронавирусной болезни в мире сурово корректирует все сферы жизни. Для руководства Беларуси COVID-19 не является основанием вводить карантинные меры или менять планы по строительству Белорусской АЭС, передает «Белсат».

8 апреля стало известно о госпитализации 100 рабочих, работающих на строительстве атомной станции в Островце. За несколько дней до этого белорусская антиядерная кампания выпустила заявление о недопустимости введения в эксплуатацию АЭС в условиях пандемии.

«Пандемия COVID-19 значительно усложняет принятие мер по решению проблем безопасности проекта АЭС-2006, который был рекомендован Беларуси в результате европейских стресс-тестов БелАЭС. А также, делает невозможным принятие адекватных мер чрезвычайного реагирования по защите населения (таких, как эвакуация) в случае радиационной аварии, включая трансграничные. Это связано с мерами в странах ЕС по борьбе с пандемией – карантином,отменой авиарейсов и другим», – отметили белорусские антиядерные активисты.

Однако в Министерстве энергетики Беларуси отметили, что в отношении строительных работ на Белорусской АЭС никаких изменений не предусмотрено, все идет согласно плану.

«Вот только планов их никто не знает. Информация каким-то образом попала из СМИ, что как будто бы в мае собираются запустить первый энергоблок. И то, это было в одном месте и очень смутно», – комментирует информацию от Минэнерго Ирина Сухий, член Совета общественного объединения «Экодом».

По словам Ирины Сухий, с учетом новых обстоятельств, необходимо вызвать общественный резонанс, чтобы у властей не было возможности отмахнуться от этой ситуации. Пока же белорусская антиядерная кампания ждет официального ответа Министерства энергетики на присланное ими письмо.

«Сегодняшняя ситуация продемонстрировала нам самый очевидный риск – 15 человек госпитализированы. И хорошо, если это строители, занимающиеся, например, отделкой здания для персонала. А представьте, если заболеют операторы реактора, а реактор уже запущен. Опасность в том, что неквалифицированные люди будут вынуждены заниматься работой, к которой они не подготовлены», – считает Ирина Сухий.

Еще один риск – возможный недостаток свободных рук, когда все силы брошены на борьбу с коронавирусом.

«С любой внештатной ситуацией справиться будет гораздо труднее. Сумеет ли страна мобилизовать людей, транспорт для эвакуации населения, оказания медицинской помощи? Смогут ли прийти на помощь соседи в условиях нездоровой эпидемиологической ситуации, также остается вопросом. Планировать запуск АЭС сейчас – безответственно со стороны Беларуси!», – рассуждает Ирина Сухий.


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