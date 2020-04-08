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Врач минской инфекционки: Нас ждут непростые времена

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  • 8.04.2020, 19:10
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Врач минской инфекционки: Нас ждут непростые времена

Сотрудники Минской инфекционки ночуют на работе.

Героями журнальных обложек все чаще становятся врачи. Люди благодарят их за работу словами и аплодисментами. Но узнать врача в лицо во время пандемии непросто: работать им приходится в специальной защите. Сотрудники Минской городской клинической инфекционной больницы в прямом смысле слова ночуют на работе — уже больше недели персонал «инфекционки» не уходит домой, а остается после смены в больнице. Именно под их наблюдением находятся самые тяжелые пациенты с коронавирусом. Tut.by познакомился с медиками, которые спасают Беларусь от вируса.

Людмила Дымель, заведующая отделением оппортунистических инфекций (для пациентов с ВИЧ), сейчас лечит пациентов с коронавирусом. «Понятно, что нас ждут непростые времена, — говорит Людмила. — Всем желаю оставаться людьми, не паниковать, мужественно преодолевать эту непростую жизненную ситуацию. Медицинский совет: соблюдать дистанцию, использовать антисептики, маски, мыть руки. Не ходить на массовые мероприятия. По возможности отказаться от поездок в общественном транспорте. Личный досуг организовать вне общественных мест и оставаться дома».

Врач-интерн Юлия Романенко говорит, что не боится вируса, потому что профессию врача выбрала сама и осознает связанные с ней риски. Еще до эпидемии коронавируса она прошла достойную врачебную школу в своем отделении. Врач анестезиолог-реаниматолог Александр Щитковский спасает самых тяжелых пациентов в реанимации и просит всех по возможности оставаться дома.

Врач анестезиолог-реаниматолог Елена Поддубная все время остается в больнице и советует сидеть дома, беречь себя и заботиться о своих близких. Теперь она работает вот в таком костюме.

Заведующий диагностическим отделением Игорь Гуцалюк не уходит домой и все время проводит в больнице.

Старшая медсестра отделения интенсивной терапии и реанимации Ирина Габранская: «Работаем, работаем и работаем — что тут еще добавить».


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