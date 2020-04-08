В Великобритании за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
- 8.04.2020, 20:04
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Всего в стране с начала эпидемии умерли 7 097 человек.
В Великобритании умерло рекордное число людей от коронавируса за сутки — 938. Об этом передает Reuters со ссылкой на министра финансов страны Риши Сунака.
Всего в стране с начала эпидемии умерли 7 097 человек. Инфекция была выявлена у 60 734 человек, за сутки выявили 5 492 новых случаев.
Ранее сообщалось, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону стало лучше: он начал сидеть и общаться в реанимации. Представитель канцелярии премьера отметил, что состояние политика стабильное, ему становится лучше от лечения.