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В Великобритании за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса

  • 8.04.2020, 20:04
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В Великобритании за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
Фото: Stefan Rousseau/PA Images/Getty Images

Всего в стране с начала эпидемии умерли 7 097 человек.

В Великобритании умерло рекордное число людей от коронавируса за сутки — 938. Об этом передает Reuters со ссылкой на министра финансов страны Риши Сунака.

Всего в стране с начала эпидемии умерли 7 097 человек. Инфекция была выявлена у 60 734 человек, за сутки выявили 5 492 новых случаев.

Ранее сообщалось, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону стало лучше: он начал сидеть и общаться в реанимации. Представитель канцелярии премьера отметил, что состояние политика стабильное, ему становится лучше от лечения.


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