Трамп пригласил сторонников Сандерса в Республиканскую партию 8.04.2020, 21:11

Трамп прокомментировал выход сенатора-демократа из президентской гонки в США.

Президент США Дональд Трамп нашел причину провала снявшего свою кандидатуру в президентской гонке сенатора-демократа Берни Сандерса. Соответствующий пост появился в Twitter.

«Берни Сандерс СНЯЛСЯ! Спасибо [сенатору, бывшему кандидату демократов] Элизабет Уоррен. Если бы не она, Берни выиграл бы почти все штаты в супервторник! Это закончилось именно так, как хотели демократы и их национальный комитет, так же как и фиаско нечестной Хиллари [Клинтон]», — написал американский лидер. Трамп также пригласил сторонников Сандерса приходить в Республиканскую партию.

Элизабет Уоррен отказалась от борьбы 5 марта. Это решение было принято только после «супервторника» — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидатов в президенты США. Ее сторонники близки по своим убеждениям левого толка к Сандерсу.

Ранее Сандерс обратился к американцам, заявив, что продолжит отстаивать свои политические идеи. Сенатор признал, что его главный оппонент, бывший вице-президент США Джо Байден, станет кандидатом в президенты, и сообщил, что он будет сотрудничать с ним в некоторых сферах для победы на выборах.