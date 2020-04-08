Трамп пригласил сторонников Сандерса в Республиканскую партию
- 8.04.2020, 21:11
Трамп прокомментировал выход сенатора-демократа из президентской гонки в США.
Президент США Дональд Трамп нашел причину провала снявшего свою кандидатуру в президентской гонке сенатора-демократа Берни Сандерса. Соответствующий пост появился в Twitter.
«Берни Сандерс СНЯЛСЯ! Спасибо [сенатору, бывшему кандидату демократов] Элизабет Уоррен. Если бы не она, Берни выиграл бы почти все штаты в супервторник! Это закончилось именно так, как хотели демократы и их национальный комитет, так же как и фиаско нечестной Хиллари [Клинтон]», — написал американский лидер. Трамп также пригласил сторонников Сандерса приходить в Республиканскую партию.
Элизабет Уоррен отказалась от борьбы 5 марта. Это решение было принято только после «супервторника» — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидатов в президенты США. Ее сторонники близки по своим убеждениям левого толка к Сандерсу.
Ранее Сандерс обратился к американцам, заявив, что продолжит отстаивать свои политические идеи. Сенатор признал, что его главный оппонент, бывший вице-президент США Джо Байден, станет кандидатом в президенты, и сообщил, что он будет сотрудничать с ним в некоторых сферах для победы на выборах.
Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020