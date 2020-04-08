закрыть
9 апреля 2020, четверг, 0:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

В Польше количество инфицированных коронавирусом превысило 5 тысяч

  • 8.04.2020, 21:35
  • 2,093
В Польше количество инфицированных коронавирусом превысило 5 тысяч

Скончались 159 человек.

По сообщению Министерства здравоохранения Польши, в стране отмечено 5205 человек инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим болезнь COVID-19. Скончались 159 человек, передает «Радио Польша».

Главный санитарный инспектор Польши Ян Боднар отметил, что, согласно научным данным, курение повышает риск развития COVID-19 даже в 14 раз.

Благотворительная организация Caritas Polska собрала 20 миллионов злотых (4, 35 млн евро) для пожилых людей и медицинского персонала. Добровольцы Caritas Polska каждый день доставляют продовольственные посылки тысячам нуждающимся, бездомным и больным людям по всей Польше. Caritas Polska покупает также респираторы и самое необходимое оборудование для польских больниц.

Право на пособие по болезни предоставляется не только лицу, помещенному в карантин после возвращения из-за границы, но и его сожителям, — напомнили в Управлении социального страхования Польши. Для этого лицо, возвращающееся из-за границы, должно предоставить данные о проживающих с ним людях в Государственную санитарную инспекцию.


популярное за неделю

Мнение

Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев
Время кризисных управляющих снова пришло
Время кризисных управляющих снова пришло Леонид Невзлин
Свиньи им дороже
Свиньи им дороже Яська з-пад Шклова