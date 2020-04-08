Отца режиссера Андрея Курейчика забрали в больницу

Отца режиссера Андрея Курейчика забрали в больницу2
- 8.04.2020, 22:20
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В санатории МВД он контактировал с больным коронавирусом.
Контакт имел место в марте, когда Владимир Курейчик отдыхал в санатории МВД на Нарочи.
8 апреля его госпитализировали, сказал «Радыё Свабода» режиссер Андрей Курейчик.
«Отец - пенсионер МВД. С кем конкретно он контактировал, я не знаю. Но это был сосед за столом в столовой. Как и во всех санаториях, их сажают вместе за какие-то столы. И вот это был один из соседей по столу. Его забрали с двусторонней пневмонией еще в марте. Видимо, сейчас все подтвердилось. И всех, кто был рядом, забрали как контакты первого уровня», - говорит Андрей Курейчик.
Владимиру Курейчику 66 лет. На момент госпитализации у него была температура.
«Его не оставили на самоизоляции, а забрали, потому что у него была повышенная температура. Других симптомов не было».
По словам Курейчика, отца госпитализировали в кожно-венерологический диспансер по улице Прилукской, который сейчас переоборудован под пациентов с Covid-19 и контакты первого и второго уровней.