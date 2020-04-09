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СМИ: Разведка США узнала об эпидемии в Ухане еще в ноябре

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  • 9.04.2020, 7:51
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СМИ: Разведка США узнала об эпидемии в Ухане еще в ноябре

В засекреченном докладе говорилось о распространении новой инфекции, из-за которой людям приходилось менять привычный образ жизни.

Американская разведка узнала о вспышке инфекции в китайском Ухане еще в ноябре 2019 года. Об этом 8 апреля сообщает телеканал ABC со ссылкой на свои источники.

В засекреченном докладе, который подготовил Национальный центр медицинской разведки США (NCMI), говорилось, что в китайском городе распространяется инфекция, из-за которой людям приходится менять привычный образ жизни. Также она к тому времени повлияла на деловую активность. Такие выводы составители документа сделали на основе перехваченных данных и спутниковых снимков.

В докладе отмечалось, что вспышка инфекции может привести к катастрофическим последствиям, добавили собеседники телеканала. При этом, по данным разведки, власти Китая скрывали, что эпидемия вышла из-под контроля, даже от собственных медучреждений. Китайские врачи, как отмечает издание, узнали о том, что имеют дело с новой болезнью, только в конце декабря.

Доклад, как уточнили источники ABC, представили властям примерно 26 ноября. Речь идет о разведывательном комитете Министерства обороны, Объединенном комитете начальников штабов и Белом доме. В декабре и январе эту тему, отметили собеседники ABC, обсуждали на регулярных брифингах с участием высокопоставленных американских чиновников.

Первые сообщения о пневмонии неизвестного происхождения в Ухане появились 31 декабря. Позднее выяснилось, что ее вызывает разновидность коронавируса, которая раньше не была известна.

На 8 апреля общее число зараженных по всему миру приблизилось к 1,5 млн человек. Заболевание унесло жизни больше 80 тысяч. Долгое время по числу зараженных лидировал Китай, но потом на первое место вышли США. Сейчас в стране зафиксировали почти 400 тысяч случаев коронавирусной инфекции, от нее умерли уже 12 912 человек.

Самая популярная среди ученых теория происхождения коронавируса заключается в том, что его естественным резервуаром были дикие животные, от которых и заразились люди. Но пока нет убедительных доказательств, какие именно это были животные и попал ли вирус к человеку напрямую или через посредников.

Кто именно был «нулевым пациентом», то есть первым зараженным, остается неизвестным. Его нужно найти, чтобы точно определить происхождение коронавируса.

Нет и точной даты начала распространения инфекции, но, по данным газеты South China Morning Post, первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали 17 ноября 2019 года у 55-летнего жителя провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.


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