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У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили изменения в легких

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  • 9.04.2020, 7:57
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У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили изменения в легких
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Ученые говорят об «эффекте матового стекла».

Японские ученые нашли поражения легких даже у тех, кто переболел COVID-19 без симптомов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное на портале Радиологического общества Северной Америки.

Специалисты изучили результаты компьютерной томографии пассажиров лайнера Diamond Princess, заразившихся COVID-19. У 76 из 104 инфицированных на корабле болезнь проходила без симптомов. Из них у 41 человека ученые нашли изменения в легких — «эффект матового стекла».

В результате исследования они пришли к выводу, что при бессимптомном течении болезни легким тоже наносится вред.

Американский лайнер Diamond Princess находился на карантине в Йокогаме (Япония) с начала февраля. На его борту произошла вспышка коронавируса. В конце марта судно покинуло порт.


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