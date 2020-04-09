Убийственная трусость 1 Наталья Радина

9.04.2020, 8:06

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Фото: tvr.by

Лукашенко и его холуев будут судить.

Министр здравоохранения Владимир Караник, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов и главврач 6-й городской больницы Игорь Юркевич наряду с диктатором Александром Лукашенко несут персональную ответственность за преднамеренное заражение смертельной инфекцией тысяч белорусских граждан.

8 апреля министр и главврачи собрались в Национальном пресс-центре не для того, чтобы, по примеру их коллег во всем мире, рассказать правду о масштабах эпидемии коронавируса и призвать власти немедленно ввести карантинные меры. Они вообще не были похожи на врачей, скорее, напоминали майоров госбезопасности.

Три унылых функционера в строгих костюмах в течение часового стрима монотонно рассказывали белорусам о том, что никакой эпидемии нет, что их родные и близкие умирают от пневмонии в рамках ежегодной статистической «нормы», что меры, предпринимаемые властью по ограничению инфекции (вернее, их практическое отсутствие) достаточны.

О тысячах заболевших и, наверняка, уже сотнях умерших мы, конечно, не услышали.

О том, что тестирование на коронавирус массово не проводится, конечно, не сказали (ситуации в Минске и регионах сильно отличаются).

О том, что тесты (российские или только что «изобретенные» белорусские) ужасного качества и не чувствительны к новому вирусу — ни слова.

О том, что врачам не хватает эффективных средств защиты и что среди них уже сотни зараженных — ни намека.

Ситуацию в Витебске, где полыхает эпидемия, назвали «не пугающей».

И главное — не призвали к карантину, который сегодня является единственной возможностью остановить рост эпидемии и спасти жизни людей.

Когда счет зараженных идет на тысячи, а умерших от «пневмонии» на сотни, план по профилактике острых респираторных инфекций, который в этот же день, сразу после онлайна чиновников, принял Минский горисполком — это просто издевательство над здравым смыслом. Это даже не половинчатые меры, это пыль в глаза экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые (какое совпадение!) как раз прибыли с проверкой в Беларусь.

Судите сами.

Детские сады и школы не закрываются. Да, родителям разрешено не пускать туда ребенка, но будет ли организовано дистанционное обучение школьников? Не сообщается.

Некие «элементы» дистанционного обучения прописаны для вузов, техникумов и колледжей, но будут ли они — тоже вопрос, потому как там же сказано, что необходимо «принять меры по нахождению студентов по месту обучения без выездов по месту постоянного проживания». То есть учащиеся будут продолжать жить в переполненных общежитиях по три-четыре человека в комнате. И формальное «исключение использование спортивных сооружений этих учреждений посторонними лицами» совершенно никак не спасет студентов от заражения.

Работа кафе и ресторанов — это даже не смешно. «В объектах общественного питания должно быть обеспечено разобщение посетителей, размещение столов для обслуживания посетителей на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга». Нахождение в закрытом пространстве, общая посуда, еда, приготовленная с возможным нарушением санитарно-эпидемиологических норм — все это ерунда, главное - полтора метра... между гробами.

Торговые центры остаются открытыми, запрещается только проведение там «групповых презентаций» и «дегустаций».

Гостиницы не закрываются. Кинотеатры будут исправно работать, и за размещением зрителей в полутора метрах друг от друга (особенно если люди пришли компанией), уверена, следить никто не будет.

То же самое касается общественного транспорта — количество людей, находящихся в одном автобусе, трамвае или вагоне метро, не регламентировано.

Предприятия продолжают работать, рекомендовано только не пускать в офисы или цеха людей с признаками простуды и отменить семинары, совещания и командировки. Кстати, совещания, похоже, отменили только для того, чтобы уберечь начальников, так как работники будут по-прежнему находиться в общих помещениях.

И наконец парикмахерские, тату-салоны, салоны красоты, салоны перманентного макияжа и другие аналогичные объекты будут по-прежнему открыты. В качестве меры предосторожности предлагается интервал между клиентами в... 5 минут.

Вот на такие меры смогли решиться трусливые белорусские чиновники во время самой масштабной мировой пандемии за последнее столетие. Не удивлюсь, если даже они будут отменены, как только Беларусь покинет делегация ВОЗ.

И сегодня мне хочется уже не говорить, а кричать: врачи, медсестры, коллеги-журналисты, не молчите! Рассказывайте правду о том, что происходит. Молчание убивает. И если сегодня вы лично не знакомы с жертвами коронавируса, то завтра могут умереть ваши родные.

А Лукашенко и его холуев, я уверена, будут судить. Только непринятие мер по спасению людей тянет минимум на три статьи Уголовного кодекса.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org