Коронавирусом в мире заразилось более 1,5 миллиона человек 9.04.2020, 8:10

Великобритания вышла на второе место по смертности после США.

На данный момент в мире коронавирусом заболело 1 518 773 человека. Умерло с начала пандемии 88 505.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 84 384 человека. Больше всего заразилось в США — 31 935 человек.

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 6 414 человек.

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 1 940 человек. Затем идут Великобритания (938), Испания (747), Франция (541), Италия (542).