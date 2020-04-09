Как в Беларуси хоронят умерших с COVID-19 5 9.04.2020, 9:09

7,975

В Минске рекомендована кремация.

В Беларуси растет количество умерших с коронавирусной инфекцией. Есть информация, что их похороны проводят по-особенному: тела «только кремируют», «хоронят в закрытых гробах», «на лица покойникам надевают маски».

Портал tut.by узнал, как устроены прощания с жертвами пандемии, а заодно спросил у патологоанатома, можно ли заразиться вирусом от покойника.

Гроб закрыт. Что еще рассказывают близкие умерших

Виктор Дашкевич стал первой официально признанной жертвой эпидемии в Беларуси. Актер Коласовского театра умер ночью 30 марта, днем 1 апреля его похоронили на Георгиевском кладбище под Витебском.

Гроб был закрыт, на прощании присутствовали только три самых близких родственника: жена, старшая дочь и зять. Младшая дочь Виктора Дашкевича не смогла приехать из России на похороны из-за закрытых границ и карантина в этой стране. Коллеги артиста говорили, что массовое прощание с актером было невозможным из-за «большого риска».

3 апреля в Минске умер 60-летний Сергей Говор. Еще до похорон его дочь рассказывала, что из инфекционной больницы мужчину планировали везти на вскрытие, а потом, без прощания с близкими, — в крематорий. Быть рядом с покойным никто из семьи не мог: все на карантине.

Близкие 70-летнего военного пенсионера Владимира Сидорова (умер в Витебске 2 апреля) привезли его кремировать в Минск. По информации tut.by, так решила сама семья, которая занималась организацией похорон.

В Ирландии органы здравоохранения рекомендуют работникам похоронных служб надевать маски на трупы, чтобы снизить даже незначительный риск заражения. Нам приходилось слышать, будто и в Беларуси на некоторых покойников с коронавирусом «надевают маски», однако TUT.BY не нашел подтверждения, что такая рекомендация существует и у нас и что в ней есть некий смысл.

В Минске — только кремация? Похоже, нет

В Минске вопросами захоронений занимается КУП «Спецкомбинат КБО», кроме того, госпредприятие оказывает ритуальные услуги, к нему же относится единственный в стране крематорий. На сайте организации висит объявление:

«Захоронения граждан, умерших от коронавируса, производятся только через кремацию в минском крематории, без процедуры прощания».

В Спецкомбинате КБО пояснили, что есть «инструкция Минздрава», по которой и действуют.

— Захоронить умершего с диагнозом «коронавирус» можно и в землю, запрета нет. Но нам рекомендовано Минздравом производить кремацию — в Минске есть единственный в стране крематорий, — говорит замдиректора предприятия Сергей Тур.

— Почему без прощания?

— По рекомендациям Минздрава, кремировать с коронавирусной инфекцией нужно в тот же день. Родственники могут попрощаться с телом в зале при патологоанатомическом бюро, где им выдают тело. Оттуда ритуальная машина везет сюда, сразу в крематорий.

— Если запрета на захоронение в землю нет, значит, в Минске можно не только кремировать? Несмотря на то, что написано у вас на сайте?

— Пожалуйста, похороним в землю. Запрета нет. Но захоронение в землю не всегда возможно. Был случай: умерла женщина, а ее дочка в больнице, других родственников нет. Каким образом тогда хоронить в землю? Проще кремировать, а через какое-то время забрать прах.

Сергей Тур добавляет, что захоронение в землю умерших с диагнозом «коронавирус» проводят в закрытом гробу.

— Но я читал, что заразиться от трупа нельзя уже через несколько часов после смерти. Надо бояться не мертвого, а людей, которые пришли на похороны. К нам в ритуальные залы иногда приезжают прощаться до 60 человек: близкие, друзья, коллеги. Если кто-то один болен — представьте, скольких людей он здесь может заразить?

Сотрудникам спецкомбината, которые грузят и закапывают тела, выдают одноразовые перчатки и костюмы.

В одном из частных ритуальных агентств Минска рассказали, что уже сталкивались с диагнозом «коронавирус» у покойных — перевозили труп из патологоанатомического бюро на Семашко в крематорий.

— Людей, которые умирают от коронавируса — и это указано в справке, — в морге санитары сразу помещают в пакет, а в день похорон перекладывают в гроб. Гроб в дальнейшем не открывают, это запрещено, транспортируют в крематорий, там сразу в печь на сожжение, — такой видит схему ритуальный агент Юлия.

Собеседница допускает, что в Минске умерших рекомендуют кремировать еще и потому, что заканчиваются места на последнем городском кладбище — Западном.

— Но вот прощаний в нашем ритуальном зале с умершими от коронавируса мы не устраиваем. Приняли такое решение, чтобы меньше была вероятность заражения других людей, — добавляет владелец этого же частного ритуального зала Константин Начаткин.

Несмотря на отказ от подобных прощаний, дезинфекцию проводят после каждых похорон, а сотрудники работают в респираторах с высокой защитой и в одноразовых перчатках.

Что в Витебске?

Директор Витебского специализированного комбината гражданского обслуживания Людмила Спиридонова рассказывает, что ее организация хоронила людей с подтвержденным коронавирусом дважды. Похороны — в землю, крематория в городе нет.

Каких-то особых инструкций по поводу прощания с людьми с COVID-19 от Минздрава и эпидемиологов в этот спецкомбинат не поступало.

— Трупы из больниц к нам приходят уже обработанные, обеззараженные: меры принимают в морге. Тела кладут в гроб, как при обычных похоронах. Но мы просим родственников, чтобы они не прощались и привозили к нам умерших в закрытых гробах, не открывали их. Люди к этим просьбам относятся нормально, в процессиях участвует очень мало людей. Но, знаете, сейчас на любых похоронах народу очень мало. Рабочим нашим выдали перчатки, маски, новые одноразовые костюмы. Через два дня будем хоронить еще одного человека с коронавирусом, поэтому сейчас шьем для своих работников одноразовые комбинезоны из спанбонда — сразу после похорон их сожжем.

Как отпевают умерших и как церковь относится к кремации

Среди людей, которые имеют близкий доступ к телу умерших, в том числе от коронавируса, — священники.

Пресс-секретарь Белорусского экзархата РПЦ Сергей Лепин рассказал, как в принципе происходит отпевание, когда тело может оказаться заразными.

— Обычно тела, относительно которых известно, что они заразны и представляют опасность в момент отпевания, не заносятся в церковь, не должны они заноситься и в дом. Таких умерших отпевают сразу на кладбище.

Что касается отпевания при закрытом гробе, то это нередкая ситуация, такое бывает не только при коронавирусе.

Известно, что православная церковь не поощряет кремацию. Как же быть в ситуации, когда тело рекомендуют сжигать?

— Обычно опасные трупы кремируют. Тут мы полагаемся на оценки ситуации медиками, — говорит Сергей Лепин. — Если кремация является необходимой эпидемиологической мерой или если она есть единственный возможный метод погребения — это одно. Но к произвольной кремации мы относимся отрицательно, видя в этом пережитки язычества. Тем не менее на данный момент христианам, чьи тела были кремированы, мы не отказываем в отпевании, но призываем общество не злоупотреблять такого рода практикой.

— Должны ли священники надевать маски? Ведь среди близких умершего могут оказаться зараженные.

— Думаю, что должны, этого требует принцип благоразумия, осторожности и заботы о прихожанах, — объясняет Сергей Лепин.

Пресс-секретарь конференции католических епископов в Беларуси Юрий Санько говорит так:

— Если священник едет на литургию и знает, что человек умер от коронавируса, то речь идет о соблюдении норм собственной защиты — стоит использовать маску, перчатки. Думаю, это защита больше от [возможного заражения] пришедших — в католической традиции похорон священник с умершим не контактирует, гроб закрыт.

А что говорит патологоанатом

Журналисты попросили одного из белорусских патологоанатомов объяснить, есть ли все-таки возможность заразиться от умершего с COVID-19.

— Серьезных исследований на этот счет не проводилось, но некий вывод сделать можно. Конкретно COVID-19 — заболевание из разряда респираторных острых вирусных инфекций, оно передается преимущественно воздушно-капельным путем. Трендовое направление последних дней, когда я вижу все эти похороны в закрытых гробах и рекомендации именно кремировать, мне кажется странным. Дело в том, что когда люди умирают от гриппа, вирусно-бактериальной пневмонии смешанного генеза, обыкновенной бактериальной пневмонии и других инфекций, которые вызывают смерть от пневмонии, — их, как правило, хоронят в обыкновенных условиях. Профессиональный риск заражения есть у патологоанатомов, которые производят вскрытие, поскольку они контактируют с легкими умерших. Что касается людей на похоронах, вероятность их заражения коронавирусом от трупа минимальная, если нет близкого контакта — то есть если тело не целуют, не обнимают. К тому же труп еще в патологоанатомическом бюро хорошо обрабатывают, моют, тампонируют, минимально бальзамируют.

В начале марта вступило в силу постановление Минздрава № 9 от 18 февраля 2020 года, по которому инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19, внесена в список «заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения».

Возможно, именно это объясняет наличие неких инструкций по похоронам людей с коронавирусной инфекцией. Однако TUT.BY порядок захоронений в Минздраве пока не пояснили.

На сайте Всемирной организации здравоохранения сказано, что специальные процедуры обращения с телами пациентов, умерших от коронавируса, не предусмотрены.

«Органы власти и медицинские учреждения должны следовать установленным правилам и нормативным положениям, регулирующим порядок обращения с телами лиц, умерших от инфекционных заболеваний».

https://news.tut.by/society/679580.html