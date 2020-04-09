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Подтвердилась информация о вспышке коронавируса в Брестской области

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  • 9.04.2020, 10:20
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Подтвердилась информация о вспышке коронавируса в Брестской области
Фото: DPA

Новый очаг инфекции - в Каменецком районе.

Подтверждается информация о вспышке коронавируса в Каменецком районе Брестской области, сообщает телеграмм-канал «Баста».

Вчера журналисты канала сообщали о том, что нескольких человек госпитализировали в районную больницу. Сегодня ночью источники телеграмм-канала сообщили о том, что очаг заражения – санаторий «Белая вежа» в поселке Приозерский Каменецкого района.

«Несколько дней назад ночью забрали двоих людей с подозрением на коронавирус. Санаторий закрыли на карантин, дезинфицируют, у персонала берут мазки», - сообщает читатель канала.

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