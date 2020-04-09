В США республиканцы предупредили наследного принца Саудовской Аравии об ответных мерах по нефти 8 9.04.2020, 12:51

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Конгрессмены отправили Мухаммеду бин Салману письмо с требованием сократить добычу.

Почти 50 республиканцев в Палате представителей США сообщили наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману в среду, что экономическое и военное сотрудничество между Вашингтоном и Эр-Риядом окажется под угрозой, если королевство не поможет стабилизировать цены на нефть, сократив добычу, сообщает reuters.com.

«Если королевство не будет действовать справедливо, чтобы обратить вспять этот искусственный энергетический кризис, мы будем поддерживать любые ответные меры, которые правительство США сочтет уместными», - говорится в письме наследному принцу, подписанном 48 законодателями, или примерно четвертью республиканцев в Палате представителей, контролируемой демократами.

Цены на нефть резко упали из-за ослабления спроса в связи со вспышкой коронавируса и избыточного уровня предложения. Падение цен грозит американским нефтяным компаниям с высоким уровнем долга банкротствами и сокращением персонала. Многие законодатели, подписавшие письмо, представляют нефтедобывающие штаты.

Позднее в четверг группа ОПЕК+ проведет встречу, по итогам которой может договориться о снижении добычи для стабилизации рынков.

РФ готова сократить нефтедобычу в рамках сделки ОПЕК+ приблизительно на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщили Рейтер два источника, близкие к правительству.

Президент США Дональд Трамп сказал в среду, что американские нефтедобывающие компании уже сократили производство, а также что у него есть много вариантов в том случае, если Саудовская Аравия и Россия не достигнут соглашения о сокращении добычи в четверг.

«Если меры для борьбы с этим энергетическим кризисом не будут приняты, это поставит под угрозу совместные усилия наших стран для экономического и военного сотрудничества», - говорится в письме.

«Военное присутствие США на Ближнем Востоке поддерживает стабильность, которая способствует экономическому процветанию и обеспечивает безопасность наших стран».