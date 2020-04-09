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Работников Белорусского металлургического завода отправили в добровольные отпуска

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  • 9.04.2020, 12:54
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Работников Белорусского металлургического завода отправили в добровольные отпуска

Такие меры были приняты из-за распространения коронавируса.

На Белорусском металлургическом заводе сообщили о снижении производственной активности на фоне пандемии коронавируса, передает «Радыё Свабода».

По словам официального представителя завода в Жлобине, Александра Алесика, это стало причиной дополнительных отпусков в апреле по приказу руководства БМЗ.

«Согласно решению, некоторым категориям работников предоставляется возможность взять пять дней отпуска в апреле с сохранением 2/3 от зарплаты, - пояснил он. - Однако, это не принудительная отправка на дом, должно быть желание самого сотрудника».

Александр Алесик говорит, что приказ не распространяется на технологический персонал, который задействован в производстве, упаковке и отгрузке продукции, а также в другой неотложной работе. Завод продолжает выполнять свои обязательства перед потребителями, уверяет представитель.

Помимо прочего, такая мера действительно помогла бы сократить присутствие большого количества людей одновременно – на заводе работает более 10 000 человек.

Согласно официальным сообщениям, в Жлобинском районе был зарегистрирован один случай с положительным тестом на коронавирус.

Отпуска в Могилеве

Сотрудники Могилевского металлургического завода были отправлены в отпуск с отплатой 2/3 от заработка.

После публикации в независимой прессе рабочих отозвали из отпусков, но через день их ознакомили с приказом, по которому предприятие будет простаивать до 12 апреля.

«В связи с проблемами продажи продукции, вызванными введением карантинных мер в соседних странах из-за распространения коронавирусной инфекции», - говорится в приказе директора Олега Прокопова. Про остановку производства рабочие завода рассказали 4 апреля. Их отпуск должен был начаться 6 апреля.

По словам работников, предприятию не хватает сырья (металл для трубопроката). Им сообщили, что по закону руководство предприятия имеет право выплатить минимальную заработную плату в форс-мажорных обстоятельствах.

Администрация воздержалась от комментариев.


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