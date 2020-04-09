Вирусологи выяснили, как COVID-19 влияет на мозг 17 9.04.2020, 13:48

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Патоген активно воздействует на мозговые ткани.

Российские вирусологи предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса, пишет lenta.ru.

Ученые рассказали, что патоген способен разрушать ткани головного мозга и оказывать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Также отмечается, что коронавирус может вызывать неврологические осложнения, не затрагивая легкие. О нарушении работы мозга может свидетельствовать потеря обоняния.

Профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов рассказал, что к отмиранию участков мозга способны привести вирусы гриппа и герпеса, а также коронавирус нового типа.

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«В нескольких статьях отмечено, что у некоторых пациентов не было нарушений работы легких, но наблюдалось рассеянное сознание или эпилептические признаки. Вместе с уже отмечавшейся ранее потерей вкуса и обоняния такие симптомы могут указывать на инфицирование коронавирусом тканей мозга», — пояснил профессор.

Поражение тканей мозга может развиваться из-за того, что клетки иммунной системы зараженного коронавирусом начинают активно выбрасывать в кровь цитокины, считает сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов. «К этому классу веществ относятся порядка сотни сложных белков, участвующих во многих иммунных и воспалительных процессах человеческого организма», — объяснил биолог и добавил, что вирус может проникать непосредственно в мозговую ткань. По его словам, поражение мозга в редких случаях могут вызывать также грипп и другие ОРВИ.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов согласился, что вирус, возможно, действительно поражает мозг. Он сказал, что для подтверждения необходимо дождаться высококачественных клинических наблюдений врачей, которые сейчас принимают активное участие в лечении зараженных COVID-19 людей.