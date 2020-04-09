Минск теряет золотовалютные запасы 9 9.04.2020, 17:04

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Население Беларуси переводит свои накопления в доллары.

С начала года золотовалютные резервы Беларуси сократились почти на 1,5 млрд долл. Помимо запланированных выплат по долгам Нацбанк в марте вынужден был продавать запасы, чтобы поддержать белорусский рубль. Население, опасаясь девальвации, пытается конвертировать свои накопления в иностранную валюту, пишет «Независимая газета».

Согласно статистике Нацбанка, золотовалютные резервы Беларуси на 1 апреля составили 7,8 млрд долл., что на 1,456 млрд долл., или 16,3%, меньше, чем было в начале года. Причем больше всего пришлось потратить из запасов в марте – 1,018 млрд долл. (минус 11,6% к уровню прошлого месяца). «Снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также плановым погашением правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 226,5 млн долл. США», – говорится в сообщении Нацбанка по этому поводу.

Как известно, в марте белорусский рубль стал стремительно терять в цене к доллару и евро. Так, по отношению к доллару он потерял 16% стоимости за март и около 23% к началу года. Причина – в падении цен на нефть, а с ними и курса российского рубля, с которым тесно связан белорусский. Доля российского рубля в валютной корзине белорусского составляет 50%.

Хрупкое доверие белорусов к национальным деньгам, которое только-только начало формироваться в последние два года, сразу же стало разрушаться, и население побежало в обменники. Всего в марте белорусы купили иностранной валюты на 1 млрд долл., а продали лишь на 742,5 млн долл. Чистая покупка населением, таким образом, составила 279,4 млн долл. Активнее, чем раньше, покупали иностранную валюту в марте и белорусские предприятия – они купили 2,29 млрд долл., а продали 1,67 млрд долл. Сальдо также сложилось в пользу покупки – 617,8 млн долл. Всего в марте спрос на валюту превысил предложение на 865,4 млн долл., а за три месяца этот показатель превысил 1 млрд долл.

Пока запасы остаются в пределах тех параметров, которые обозначило на этот год правительство, – к концу года золотовалютные резервы должны составлять не менее 7,3 млрд долл. Пока международные эксперты не считают ситуацию с ЗВР Беларуси критической. В понедельник Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s обнародовало очередной рейтинг для Беларуси – уровень «В», прогноз «стабильный». Это означает, что страна пока имеет возможность исполнять свои финансовые обязательства, но подвержена рискам в условиях неблагоприятной деловой, финансовой и экономической конъюнктуры.

Впрочем, рейтинг готовился до объявления итогов марта. «Мы полагаем, что накопленный Нацбанком Беларуси объем международных резервов (8,8 млрд долл.) позволяет правительству выполнить все обязательства по внешнему долгу в течение следующих 12 месяцев даже в условиях отсутствия доступа к внешнему рынку облигаций», – говорилось в отчете S&P. В то же время эксперты агентства допускают, что ЗВР Беларуси могут уменьшиться на 2,5 млрд долл.

Финансовые власти страны не планировали тратить средства на поддержку курса национальной валюты. Беларуси активно наращивала ЗВР весь прошлый год, чтобы иметь возможность безболезненно рассчитываться по внешним обязательствам государства даже в том случае, если не будет доступа к внешнему финансированию. Как сообщалось, выплаты по госдолгу в 2020 году должны составить около 4 млрд долл. Причем 70% приходится на внешний госдолг, номинированный в иностранной валюте.

Всего госдолг Беларуси по состоянию на 1 марта составлял 46,8 млрд бел. руб. (более 18 млрд долл.), внешний – 16,9 млрд долл., что составляет 33,1% и 26,6% ВВП соответственно. Власти планировали, что будут обращаться за внешним финансированием в 2020 году, в частности, заимствовать на международных финансовых рынках, что пока в условиях мировой нестабильности из-за пандемии коронавируса представляется невозможным. По этой же причине сокращаются и объемы белорусского экспорта, а значит, поступление валюты в страну. За первые два месяца минус по экспорту товаров к уровню прошлого года составил 14,3%. Этот результат был связан со снижением объемов нефтепереработки и соответственно экспорта нефтепродуктов. Однако в марте и апреле к нему добавится общее замедление темпов мировой и региональной экономики из-за остановки производств в большинстве стран мира. Пока правительство не просчитывало возможные последствия этого для Беларуси. По оценкам экспертов, ВВП страны в лучшем случае упадет на 2%, а в худшем – гораздо больше.