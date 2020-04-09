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В Беларуси не будут госпитализировать контактов первого уровня больных с COVID-19

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  • 9.04.2020, 17:54
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В Беларуси не будут госпитализировать контактов первого уровня больных с COVID-19

Мест уже не хватает.

В Беларуси будут поэтапно переводить наблюдение за «контактами 1-го уровня» больных коронавирусной инфекцией со стационарного на амбулаторный этап с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и возможности самоизоляции.

Об этом идет речь в приказе Министерства здравоохранения от 8 апреля, который оказался в распоряжении Office Life. По сути, это означает, что таких людей не будут госпитализировать, а будут оставлять в самоизоляции.

При невозможности самоизоляции «контактов 1-го уровня» будут направлять в контактные центры. Министр поручил создать их в каждой области. В Минске для этих целей будут использоваться госпиталь ветеранов ВОВ в поселке Лесной и центр реабилитации в Аксаковщине, в Минской области — центр реабилитации «Загорье».

До настоящего времени в Беларуси «контактов 1-го уровня» помещали в больницу, а в контактных центрах находились только «контакты 2-го уровня». Те «контакты 1-го уровня», которые уже находятся в больницах, там и останутся (если не будет резкого наплыва зараженных).

«Контакты 1-го уровня» — это люди, которые непосредственно общались и контактировали с зараженными COVID-19. «Контакты 2-го уровня» непосредственно с инфицированными не контактировали, а только с «контактами 1-го уровня».


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