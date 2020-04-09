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Пресс-секретарь Путина был замечен с фейковым «блокатором вирусов»

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  • 9.04.2020, 17:59
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Пресс-секретарь Путина был замечен с фейковым «блокатором вирусов»

Специалисты называют подобное устройство шарлатанством.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков был замечен с "блокатором вирусов" на совещании Путина с главами регионов 8 апреля. Журналисты позднее узнали, что устройство, похожее на бейдж, который надевается на пиджак, Песков приобрел сам в аптеке, сообщает "Настоящее время".

"Ой, я не знаю, помогает он или нет. Я его в аптеке купил. Знаете, каждый сейчас носит все, что можно с точки зрения каких-то превентивных средств. Я, честно говоря, не уверен, что он как-то помогает. Я читал, что многие эксперты говорят, что это может быть вредно", – рассказал он журналистам.

На сайте производителя ("Блокатор вирусов Air Doctor") сказано, что устройство выделяет диоксид хлора, "который создает воздушное пространство без вредных микроорганизмов и нежелательного запаха". Также на сайте написано, что диоксид хлора не имеет побочных эффектов.

Диоксид хлора действительно имеет дезинфицирующее свойство, однако, по данным американского Агентства по регистрации токсичных веществ и болезней, применение его для дезинфекции воздуха неэффективно: вещество при взаимодействии с воздухом быстро распадается.

Кроме того, в Управлении здравоохранения Англии утверждают, что диоксид хлора может вызвать раздражение глаз и носа, боль в горле, чувство сдавленности в груди, головную боль, повышенную температуру, свистящее дыхание, учащенное сердцебиение и спутанность сознания.

Сам Песков на вопрос о наличии у него побочных эффектов ответил, что все нормально. "Относительно спутанности сознания – это вам нужно, скажем так, выносить вердикт по итогам конференц-колла, все-таки свистящего дыхания пока нет, но спасибо за заботу в любом случае", – рассказал Песков.

Настоящее Время попросило прокомментировать эффективность блокатора нескольких российских ученых, однако от содержательных комментариев они отказались.

"Мой комментарий: Песков – м***к, а блокатор – шарлатанство", – сказал корреспонденту Настоящего Времени доктор биологических и кандидат физико-математических наук Михаил Гельфанд.

Профессор Ратгерского университета, доктор биологических наук Константин Северинов заявил, что в вопросе корреспондента нет предмета для комментария. "Это вообще туфта какая-то. Не хочу ее комментировать. Извините", – сказал он.


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