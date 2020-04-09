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Германия чартерами доставит сезонных рабочих из Восточной Европы

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  • 9.04.2020, 18:12
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Германия чартерами доставит сезонных рабочих из Восточной Европы

Германия доставит в страну около 40 тысяч работников из-за рубежа.

Первые самолеты с сезонными рабочими из Румынии приземлились в Дюссельдорфе, Германия. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на Bild в четверг, 9 апреля.

Германия доставляет рабочих для проведения сельскохозяйственных работ в связи с дефицитом рабочей силы. В связи с коронавирусным кризисом и измененными правилами въезда сельскому хозяйству Германии для сбора урожая не хватает около 40 тысяч сезонных работников из-за рубежа. В ближайшие недели они срочно нужны для сбора спаржи, клубники и овощей. Поэтому авиакомпания Eurowings привозит работников в Германию из стран Восточной Европы, в частности, Румынии, Болгарии и Польши.

Отмечается, что первые рейсы Eurowings из румынских городов Сибиу и Яссы приземлились в Дюссельдорфе около 13:30 в четверг днем. Для въезда во времена коронавирусных ограничений рабочие должны иметь специальное разрешение.

До 27 мая по всей Германии запланировано 25 специальных рейсов. Места на несколько самолетов полностью забронированы - фермеры уже зарегистрировали 20 тысяч иностранных сборщиков урожая для специальных рейсов Eurowings.


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