В Беларуси существенно увеличили лимит по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода 9.04.2020, 19:01

Раньше без обязательного ввода ПИН-кода были возможны покупки только до 20 рублей.

Банковский процессинговый центр увеличил лимит операций по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода до Br80, сообщили БелТА в БПЦ.

"Банковский процессинговый центр 9 апреля настроил весь парк бесконтактного терминального оборудования, подключенного к предприятию, для проведения операций по бесконтактным карточкам с лимитом до Br80 без ввода ПИН-кода", - сообщили на предприятии.

Ранее в организациях торговли и сервиса платежи без обязательного ввода ПИН-кода были возможны только до Br20.

Таким образом, с 9 апреля при оплате с помощью бесконтактной карточки, банками-эквайерами которых являются Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ Банк и Паритетбанк, систем БЕЛКАРТ, Mastercard, VISA, МИР лимит составляет Br80. При этом лимит по карточкам UPI - Br45.