Райисполком Докшицкого района: Ситуация серьезная 5 9.04.2020, 19:31

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По последним данным, в Докшицах зафиксировано 85 случаев пневмонии.

Об этом изданию «Родныя вытокі» сообщила заведующая поликлиникой в Докшицах Валентина Вешторт.

За актуальными данными мы обратились к главному врачу Докшицкого районного центра гигиены и эпидемиологии Елене Подберезко:

«У меня сейчас данных нет, потому что анализы берут, а они пока не приходят. Я не могу сказать. Сегодня одна цифра, через минуту вторая, третья. То, что я скажу, смысла не имеет».

Читатели Belsat.eu присылали информацию о том, что в центральной районной больнице не хватает перчаток и масок, и работники шьют их самостоятельно.

«Мне дают данные из ЦРБ, что у них хватает масок и перчаток, запас есть. Люди болеют, люди заболевают, это понятно. Но пока что резервы больницы нам позволяют и положить, и перепрофилировать отделение. Пока что хватает», – говорит Елена Подберезко.

В отделе идеологической работы Докшицкого райисполкома нам также очертили ситуацию в Докшицах.

«Я знаю, что с масками и средствами дезинфекции именно для жителей Докшицкого района вопросов нет, потому что аптеки этим обеспечены в полном объеме. Цифры, сколько человек болеет коронавирусом, у меня нет, но я знаю, что есть подтвержденные случаи. Ситуация серьезная, она на контроле. На прошлой неделе создали районный штаб, который принял дополнительные меры по профилактике уменьшения распространения коронавируса. Проходят заседания штаба, принимаются дополнительные решения, заслушиваются те, кто входит в этот штаб», – рассказала главный специалист отдела Елена Полянина.