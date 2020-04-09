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ФРС США направляет на помощь бизнесу и штатам $2,3 трлн

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  • 9.04.2020, 20:40
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ФРС США направляет на помощь бизнесу и штатам $2,3 трлн

Это очередной пакет помощи, направленный на то, чтобы удержать американскую экономику на плаву.

Федеральная резервная система, выполняющая функции Центробанка США, в четверг объявила о выделении пакета в 2,3 триллиона долларов на поддержку малого и среднего бизнеса, а также штатов и муниципалитетов в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, передает svoboda.org.

ФРС в частности будет предоставлять кредиты на 4 года компаниям с численностью работников менее 10 тысяч, а также покупать облигации, выпущенные властями штатов или крупных городов.

Это очередной пакет помощи, направленный на то, чтобы удержать американскую экономику на плаву в условиях эпидемии и после её завершения. Ранее Конгресс выделил на прямые выплаты гражданам и компаниям, кредитные гарантии и другие формы поддержки также более 2 триллионов долларов.

На минувшей неделе за пособием по безработице в США обратились более 6,5 миллионов человек – почти столько же, как неделей ранее. Это рекордные цифры. Люди теряют работу из-за закрытия многочисленных предприятий сферы услуг, которые не могут функционировать в условиях карантина, объявленного во многих штатах.

Нынешнюю ситуацию в экономике уже сравнивают с Великой депрессией, однако, в отличие от времён 90-летней давности, у государства и ФРС сейчас больше рычагов для смягчения последствий кризиса.

Министр финансов Германии Олаф Шольц в четверг заявил, что страны ЕС также близки к соглашению о создании многомиллиардного фонда для преодоления последствий пандемии. Ранее ЕС фактически разрешил таким странам, как Италия и Испания, нарушить строгие бюджетные правила, чтобы привлечь средства для борьбы с эпидемией.


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