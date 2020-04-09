В четырех детсадах Минска были выявлены случаи коронавируса 3 9.04.2020, 20:51

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иллюстрационное Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Что там сейчас происходит?

Родители сообщают tut.by, что у двух сотрудников детского сада № 479 Минска выявили коронавирус. Сад, говорит одна из мам, продолжает работать, но детей ходит немного. Эту же информацию ранее нам сообщал еще один читатель. Получить официальный комментарий по ситуации не удалось.

Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Анастасия Жухарева, TUT.BY

Детский сад № 479 находится на улице Нестерова в Заводском районе Минска.

— В субботу мне позвонила знакомая, один ребенок у нее в группе с моей дочкой, а второй — в ясельной. Сказала, с ней связались из санстанции. В группе ее младшего сына у нянечки подтвердился коронавирус, — говорит собеседница. — Их и еще пару детей, которые на тот момент ходили в сад, забрали в инфекционку. Первый тест на коронавирус у малыша знакомой отрицательный.

Позже, продолжает собеседница, воспитательница им сообщила, что еще у одной сотрудницы сада тест на COVID-19 также дал положительный результат.

По словам мамы, группы, где работали зараженные сотрудницы, сейчас закрыты. Воспитанники на карантине. Сад работает, но детей ходит очень мало.

В детском саду № 479 сообщили: сад продолжает работать, дети в группы ходят. Комментировать ситуацию с коронавиусом не стали. Просили обратиться в управление по образованию Заводского района и Минздрав. Получить оперативные комментарии в управлении по образованию и пресс-службе Минздрава нам не удалось. Как только они появятся, мы их опубликуем.

А что в других садах, где были случаи COVID-19?

Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Это не первый случай, когда родители сообщают, что у сотрудников детских садов подтвердился COVID-19.

В начале недели минчанка Марина (по просьбе героини имя изменено) сообщила, что в детском саду № 455 Минска, куда ходит двое ее детей, у воспитательницы выявили коронавирус. Родителям об этом сказали в пятницу. Позже выяснилось, продолжает собеседница, что COVID-19 подтвердился у пяти детей в группе ее старшего ребенка. Именно с этими ребятами работала заболевшая воспитательница.

Сад, напомним, находится на проспекте Газеты «Звязда» в Московском районе.

— В среду нам сообщили, что у няни из группы младшего сына тоже выявили коронавирус, — описывает сложившуюся ситуацию Марина. — Дети из группы стали контактами первого уровня, вчера у них взяли тест на COVID-19. Карантин в саду по-прежнему не объявляют. Мы с мужем и детьми отказались от госпитализации. Зачем ехать в больницу, если у детей нет никаких симптомов.

Сейчас семья в самоизоляции. Сегодня Марина звонила главврачу своей 15-й поликлиники, интересовалась, может ли получить больничный, ей ответили — нет.

— Сказали, больничный положен только при госпитализации, — говорит собеседница. — Мы с мужем являемся контактами второго уровня. Я на удаленке, супругу, чтобы соблюдать самоизоляцию, пришлось взять отпуск.

1 апреля мы рассказали, что коронавирус подозревают у одной из воспитательниц детского сада № 398. Сад находится во Фрунзенском районе Минска на улице Тимошенко.

— У воспитательницы коронавирус подтвердился. Списывались с ней, вроде бы у нее все хорошо, — рассказывает один из пап. — У детей из группы и у второго нашего воспитателя первый тест на COVID-19 отрицательный. Насколько я знаю, ни у кого из ребят нет даже насморка. Они с родителями сидят дома.

Сад, по словам собеседника, работает. Дети, которые не пересекались с воспитательницей, продолжают ходить в группы.

30 марта читатели сообщили, что у одного из сотрудников яслей-сада № 566 Минска обнаружили коронавирус. Эту информацию «Радыё Свабода» подтвердили в администрации Партизанского района. Учреждение находится в микрорайоне Дражня.

— Насколько мне известно, ни у кого из детей тест на коронавирус не подтвердился, — говорит одна из мам. — Сейчас сад продолжает работать, но детей ходит немного.