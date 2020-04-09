Композитор и поэт Дмитрий Смирнов умер от коронавирусной инфекции 1 9.04.2020, 21:05

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Дмитрий Смирнов

фото: wikipedia

Уроженец Минска скончался в Великобритании.

В больнице города Уотфорд в Великобритании от коронавирусной инфекции умер композитор и поэт Дмитрий Смирнов. Об этом сообщили его родные.

Дмитрию Смирнову был 71 год. Он родился в Минске, окончил Московскую консерваторию. В Великобритании жил с 1991 года.

Автор опер по мотивам произведений Уильяма Блейка, оратории "Песнь песней" и других вокально-инструментальных произведений. Был одним из инициаторов и организаторов АСМа — Ассоциации современной музыки.

Смирнов также опубликовал несколько книг стихов под псевдонимом Смирнов-Садовский, переводил поэзию - как с английского на русский (Уильям Блейк), так и с русского на английский (Михаил Лермонтов). Автор книг о музыке и биографии Блейка.