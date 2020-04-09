На Казахстан обрушился снежный буран 1 9.04.2020, 21:35

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Буран в городе Костанай

Ветер выкорчевывал деревья, срывал крыши и облицовку зданий.

Мощные снежный буран обрушился на северо-запад Казахстана, обесточив населенные пункты в Костанайской и Акмолинской областях, передает korrespondent.net.

По данным местных СМИ, местные жители остались без света, воды и отопления. Были повреждены линии электропередачи – повалены как минимум 42 опоры, во многих местах имелись случаи обрыва проводов. Ветер порывами до 35-37 метров в секунду выкорчевывал деревья, сорвал крыши, облицовку зданий.

В целом без электроснабжения остались большинство потребителей Костанайской области, в том числе городов Костанай, Рудный и Лисаковск.

В первой половине дня началось резкое ухудшение погодных условий в области: обильный снегопад, сильная метель, ураганный ветер с порывами до 35-37 метров в секунду.

Также остановился общественный транспорт, а на дорогах в Костанайской области застряли водители.